'A rede social' leva quatro prêmios no Globo de Ouro

O filme sobre o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, rendeu o prêmio de melhor diretor para David Fincher, além de melhor roteiro e trilha sonora. O sucesso de bilheterias levou quatro das seis categorias para as quais estava indicado. Já "O discurso do rei", indicado a sete prêmios, levou apenas o de melhor ator, para Colin Firth. Outra decepção da noite foi "A origem", indicado a quatro prêmios, mas que saiu de mãos vazias.

A melhor atriz em um drama foi Natalie Portman, por "Cisne negro". O melhor filme de comédia ou musical foi "The Kids are All Right", sobre um casal lésbico que cria duas crianças. Annette Bening ainda levou o prêmio de melhor atriz em comédia ou musical pelo mesmo trabalho. O filme de boxe "The Fighter" venceu com Christian Bale e Melissa Leo como melhores atores coadjuvantes. A melhor animação foi "Toy Story 3".

"Glee" foi premiada como melhor série de comédia, e "Boardwalk Empire" ficou com o prêmio de melhor série dramática. As informações são da Dow Jones.