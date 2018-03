A rede social ganha prêmio britânico A Rede Social recebeu anteontem quatro prêmios do Círculo de Críticos Cinematográficos de Londres, superando O Discurso do Rei, que levou três estatuetas. Ambos haviam recebido sete indicações. A Rede Social ganhou nas categorias melhor filme, diretor (David Fincher), ator britânico em papel coadjuvante (Andrew Garfield) e roteiro (Aaron Sorkin). Já O Discurso do Rei, filme com mais indicações para o Oscar este ano, ficou com os prêmios de filme britânico do ano, diretor britânico (Tom Hooper) e ator (Colin Firth). Annette Bening, pelo papel em Minhas Mães e Meu Pai, foi eleita a melhor atriz superando Natalie Portman, de Cisne Negro. / REUTERS