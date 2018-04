A Rede Social ganha entre os críticos A Associação dos Críticos de Cinema de Nova York elegeu no sábado A Rede Social como o melhor filme de 2010. O tratamento novelesco que David Fincher deu à história do fundador do site Facebook dominou a lista dos 46 críticos que participaram da seleção. O ator Jesse Eisenberg, que interpreta o jovem Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, ganhou o prêmio de melhor ator. Fincher conquistou o prêmio de melhor diretor e Aaron Sorkin, o de melhor roteirista. O prêmio de melhor atriz foi para a italiana Giovanna Mezzogiorno por seu papel em Vincere, de Marco Bellocchio, em que interpreta a amante do ditador italiano Benito Mussolini. / AP