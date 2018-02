A reação dos ''últimos românticos'' A música popular francesa teve picos de popularidade no Brasil nos anos 1960 e início dos 70, quando o francês era idioma obrigatório no ensino básico no País e as canções eram usadas como suporte de aprendizado em sala de aula. Depois veio um grande hiato, com a predominância da cultura americana. Poucos, como a eterna Edith Piaf, venceram a corrida do tempo na memória brasileira. Décadas depois, o pop francês repercutiu esporadicamente por aqui, com o rapper MC Solaar, a banda de pop-rock Les Rita Mitsuko, a cantora Charlotte Gainsbourg, projetos eletrônicos como Daft Punk e Air (cantando em inglês), Gotan Project (mais instrumental e com canções em espanhol), Manu Chao (que também prefere o espanhol), e mais recentemente Camille, Coralie Clément e a primeira-dama Carla Bruni. "Nos 1980 e 90, o que chegava mesmo para mim era só o beabá", lembra Eduardo Beu. "Depois, o que colaborou muito para a descoberta de outras coisas foi a internet." O que levou Beu a criar o projeto Le Temp de Souvenirs foi a vontade de compensar a perda de sensibilidade para se ouvir um disco inteiro nessa velocidade de internet. "A única maneira de fazer as pessoas prestarem atenção é fazendo um show em que elas sejam um pouco obrigadas a ver de ponta a ponta", diz o produtor. "Talvez sejamos os últimos românticos." Ou quem sabe a seja a reação dos primeiros de uma nova fase.