A razão e os esgotos

Quando se cometem erros, mas não há humildade para assumir os equívocos, o resultado é um discurso tortuoso para explicar o inexplicável. Dependendo do carisma de quem discursa, os interlocutores aceitarão as distorções como um exemplo de brilho e esperteza, ansiando parecer-se com quem assim funciona para, no futuro, esbaldar-se em inverdades e distorções. E lá se vai o brilho da razão humana pelo esgoto da vaidade! Sermos racionais nos torna imperfeitos, cientes de tudo que fazemos de errado e certo, porque não é possível fugir dos resultados. Cada erro é uma oportunidade de acertar, cada acerto é uma chance de aprimorar-se. Quando isso não acontece, lá se vai nossa humanidade pelo esgoto da brutalidade!

ÁRIES 21-3 a 20-4

As pessoas de trato mais difícil são justamente das que você mais precisa. Melhor assim, porque desse jeito você aprenderá a ter mais jogo de cintura e bom discurso para convencê-las a aliar-se aos seus planos.

TOURO 21-4 a 20-5

A compreensão da beleza da vida levada à prática salvará o mundo da miséria e ignorância. Essa beleza está disponível, mas oculta por trás da onda de críticas e desespero à qual as pessoas se agarram e por ela afundam.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Nunca será suficiente, sempre haverá algo mais para conquistar, outro desejo para satisfazer. Porém, seguindo essa linha de atuação, você não provará de verdadeira liberdade. Domine seus desejos e anseios.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Agradeça aos inconvenientes e problemas o fato de você ter se tornado uma pessoa melhor e mais eficiente, porque se a vida tivesse sido moleza, você nunca teria descoberto o brilho da inteligência nem capacidade nenhuma.

LEÃO 22-7 a 22-8

Se você tiver algo importante a dizer e não quiser que haja interpretação equivocada, melhor tomar atitudes e demonstrar sua opinião através de algum gesto concreto antes mesmo de discursar a respeito.

VIRGEM 23-8 a 22-9

De que vale ganhar uma discussão e fazer valer suas razões se o resultado disso será o isolamento? Melhor seria não ter tido razão nenhuma, porque sem bons relacionamentos a vida aqui na Terra não valeria nada.

LIBRA 23-9 a 22-10

Uma boa discussão feita com a mente aberta e boa disposição para chegar a um acordo serviria para acender a chama da criatividade.

Raramente isso acontece, mas quando ocorre todas as pessoas saem ganhando com isso.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Você não precisa contar apenas com seus recursos particulares e esforço, pois agora se encontra disponível a perspectiva de juntar forças com outras pessoas, estabelecendo vínculos de cooperação.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Substitua o entusiasmo pelo bom senso por alguns instantes, apenas antes de embarcar em qualquer empreendimento. Isso será suficiente para você ter uma visão mais clara do caminho que aguarda os seus passos.

CAPRICÓRNIO 21-3 a 20-4

Alguns sacrifícios serão necessários, mas o caminho não precisa ser feito

apenas de esforço e martírio. Há espaço para o prazer, leveza e bom humor também, condições essenciais ao progresso e felicidade.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Melhor silenciar do que mentir, tenha certeza. Todo mundo tem direito ao silêncio, mas ninguém tem direito de mentir, apesar de ser comum fazê-lo. O direito se baseia no bem que uma atitude produz como resultado.

PEIXES 20-2 a 20-3

Os desentendimentos e as difíceis negociações não devem ser encarados como sinais de que seria melhor desistir. Melhor seguir em frente, pois quanto mais pró-ximo estiver o objetivo pretendido, mais difícil será tudo.