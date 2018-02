A Questão Humana:brilhante

15H45 NA GLOBO

(Brink!). EUA, 1998. Direção de Greg Beeman, com Erik Von Detten, Sam Horrigan, Christina Vidal, Robin Riker, Geoffrey Blake, Patrick Levis.

Erik Von Detten faz "patinador da alma" - que concorre pelo prazer da disputa e não pelo patrocínio. Quando enfrenta problemas financeiros e entra para uma equipe patrocinada, os antigos colegas o chamam de traidor. Uma ideia interessante, resta saber como a tratou o diretor Beeman. Afinal, estão em discussão grandes temas contemporâneos - o individualismo e o sentimento de grupo, o culto do dinheiro e o sistema corporativo. Reprise, colorido, 99 min.

A Questão Humana

22 H NA CULTURA

(La Question Humaine). França,

2007. Direção de Nicolas Klotz, com François Emmanuel, Elizabeth Perceval, Mathieu Amalric, Michael Lonsdale, Edith Scob, Lou Castel, Jean-Pierre Kalfon.

Um grande filme que investiga as relações humanas no mundo contemporâneo, a partir justamente de um psicólogo que trabalha no departamento de RH de uma empresa importante, avaliando funcionários. Ele investiga o caso de executivo perturbado e descobre que o cara foi nazista, administrando a empresa como o faziam os seguidores do próprio Adolf Hitler. Poucos autores foram tão fundo na discussão da desumanidade que está na essência do estímulo à competição que rege as chamadas economias "de mercado". Prepare-se para um choque, porque o filme, além de forte, ideologicamente, é brilhante do ponto de vista da estética. Reprise, colorido, 143 min.

Águas Negras

22 H NA REDE BRASIL

(Blackwater Trail). Austrália, 1995. Direção de Ian Berry, com Gabriele Fitzpatrick, Judd Nelson, Mark Lee, Peter Phelps.

Policial é encontrado morto numa pequena cidade. Seu melhor amigo chega para o enterro e investiga o caso, com a ajuda da irmã do morto, sua antiga namorada. Ou seja, bem diferente do terror Água Negra, de Walter Salles. Reprise, colorido, 95 min.

Quero Ficar Com Polly

23H30 NA RECORD

(Along Came Polly). EUA, 2004.

Direção de John Hamburg, com Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman, Debra Messing, Alec Baldwin, Hank Azaria, Bryan Brown, Jsu Garcia.

Ben Stiller faz sujeito pacato, que gosta de controlar tudo em sua vida, sem dar chance para o acaso. Ele sofre um baque quando sua mulher o abandona para ficar com um mergulhador. Surge a Polly do título, que bagunça ainda mais a vida dela, pois gosta de emoções intensas. Comédia romântica que nem precisa ser de primeira para atrair o público. Afinal, Stiller e Jennifer "Friends" Anniston garantem, antecipadamente, o interesse. Reprise, colorido, 90 min.

Intercine

2H15 NA GLOBO

A emissora exibe o preferido do público - Gatos Numa Roubada, de Gregory Poirier, com Shannon Elizabeth, Jerry O"Connell e Jake Busey, sobre cartunista que deve dinheiro a dono de cassino de Las Vegas, que lhe faz a seguinte proposta: convencer determinado sujeito a se casar em 30 dias, mas a situação se complica quando se envolve justamente com a noiva do cara; e Disfarce Perigoso, de Aaron Norris, com Chuck Norris como policial traído pelo parceiro e troca de identidade para bater e arrebentar.

Amanhã

A Globo exibe amanhã, no Intercine, o preferido do público entre - Perigosa Obsessão, de Raul Rodriguez Peila, com Pablo Echarri, Mariano Martinez e Carol Castro, sobre sujeito que arrasta o melhor amigo a uma trama de vingança e ambos se envolvem com mulher cansada da traição dos homens (Argentina, 2004, fone 0800-70-9011); e Missão - Salvar a Terra, sobre dois humoristas, Mortadelo e Filemon, a quem cabe a delicada tarefa de tentar salvar a vida no planeta (Espanha, 2008, fone 0800-70-9012).

TV Paga

Antes Que o Diabo Saiba Que Você Está Morto

19H50 NO TELECINE CULT

(Before the Devil Knows You"re Dead). EUA, 2007. Direção de Sidney Lumet, com Philip Seymor Hoffman, Ethan Hawke, Albert Finney e Marisa Tomei.

Homem endividado convence o irmão a assaltar a joalheria da família, a mãe reage e é morta, desencadeando uma tragédia familiar. Um dos melhores filmes recentes do irregular Lumet - o melhor? Albert Finney dá um show como o velho pai que descobre tudo. Reprise, colorido, 117 min.

Charity, Meu Amor

1 H NO TCM

(Sweet Charity). EUA, 1969. Direção

de Bob Fosse, com Shirley MacLaine, Chita Rivera, Ricardo Montalban, Sammy Davis Jr., Paula Kelly.

O longa de estreia de Bob Fosse transpõe para o cinema o espetáculo musical que ele próprio montou na Broadway, adaptando o clássico As Noites de Cabíria, de Federico Fellini. Shirley MacLaine substitui Giulietta Masina como a prostituta de bom coração que só leva pancadas da vida (e dos clientes). Grandes números - Hei, Big Spendser, chamando os clientes no dancing; e Rhythm of Life, a celebração hippie de paz e amor, com Sammy Davis Jr. Fosse faria depois Cabaret e All That Jazz, estabelecendo-se como o grande renovador do gênero. Reprise, colorido, 149 min.