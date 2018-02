A prosa de Guimarães, por telefone A já famosa aula-espetáculo de Ariano Suassuna é um dos destaques de literatura da Mostra Sesc. O escritor vai tratar da oralidade na cultura na unidade Pinheiros, na terça-feira, às 21 horas. O mesmo tema inspira a palestra do marroquino Hamed Bouzzine - radicado na França, ele parte das histórias de trovadores berberes do deserto norte-africano para mostrar o entrelaçamento de culturas. Ele se apresenta no Sesc Pompeia, dia 28.