A prontidão interior

Antes de qualquer manifestação exterior de maldade ou bondade há uma prontidão interior, mas nossa humanidade se acostumou a desprezar os movimentos subjetivos, achando que por ser ocultos ou sutis não mereceriam maior importância. Eis um grande engano que se multiplica até transformar-se nesta civilização às avessas em que existimos. Há assuntos extremamente reais que não saltam aos olhos, pois ainda não se manifestaram concretamente, mas isso não os torna desprezíveis. Pelo contrário, é nessa sutileza que se revela o que acontecerá no futuro imediato e a longo prazo. É pelo que nossa humanidade pensa e não pelo que ela diz que se processa o futuro de nossa civilização.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Exercer pressão sobre as pessoas é algo que precisa ser dosado com infinita sabedoria, porque sempre se correrá o risco de o tiro sair pela culatra. A pressão, se necessária, terá de ser desprovida de agressividade.

TOURO 21-4 a 20-5

O pequeno pode transformar-se em imenso num dia como hoje. Por isso, é importante que você concentre sua atenção em detalhes positivos, de modo que não aconteça de um pequeno drama se transformar em grande tragédia.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Nenhuma palavra deve ferir, a não ser que você deseje ferir sua própria alma. Saiba que a ferida que eventualmente suas palavras provocarem em outrem inexoravelmente se voltará contra seus próprios interesses.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Nada ameaça mais a sua segurança do que você buscar essa segurança de forma obsessiva. Quanto mais atenção você prestar a esse assunto, maior alarde acontecerá e, assim, os riscos serão atraídos automaticamente.

LEÃO 22-7 a 22-8

A severidade das palavras só é necessária em casos extremos e nos mesmos há de tomar-se cuidado para que a advertência não se transforme em ameaça. Só as palavras desprovidas de agressividade são eficientes.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Você está no centro do labirinto que seus próprios passos criaram e agora terá de refazer todo o caminho, limpando os cantos escuros e aparando todas as arestas dos relacionamentos. Faça isso em nome da liberdade.

LIBRA 23-9 a 22-10

A pressão é incômoda, mas considere que sem ela você provavelmente se acomodaria e levaria muito mais tempo para fazer o que precisa de urgência. No futuro, talvez seja necessário agradecer pela pressão.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

É inútil sacrificar-se por pessoas que não o merecem, ainda mais inútil é esperar que elas reconheçam o sacrifício. Faça sua parte com alegria, pois sacrifício não é sinônimo de sofrimento, é dádiva e gozo também.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

A diferença de opiniões raramente promove a criatividade entre os seres humanos, apesar de ser esse seu principal destino. Que falta para dar o passo criativo? Com certeza, falta boa vontade e sobra vaidade.

CAPRICÓRNIO 21-3 a 20-4

Assumir riscos é necessário, mas não com a urgência que certas pessoas propõem. Essa urgência levanta suspeitas, porque faz parecer que decisões precipitadas seriam a única maneira de dominar a situação.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Quando as pessoas se apaixonam pelas suas próprias ideias, elas perdem a capacidade de ouvir o que é diferente daquilo que elas pensam. Esse é o começo do empobrecimento intelectual, muito comum em nossa sociedade.

PEIXES 20-2 a 20-3

As dificuldades acontecem para sua alma se aprimorar e se tornar maior do que as mesmas. Sem dificuldades você nunca teria progredido nem tampouco conheceria suas virtudes e potencialidades. Agradeça as dificuldades.