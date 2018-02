Tratar com desleixo a coisa pública, o bem comum, é assumir um pouco da responsabilidade sobre a miséria. Quanto maior será essa responsabilidade se o desleixo se transformar em corrupção ativa ou passiva! Cada centavo originalmente destinado a saúde, educação e melhoria das condições do povo que tenha sido desviado corresponde à autoria da miséria. Direitos autorais sempre retornam aos seus donos, mas é irrelevante preocupar-se com punir os responsáveis, eles e elas já criaram seu próprio castigo, experimentarão na carne a miséria que propagaram. O aspecto relevante da atualidade é subverter a situação com a promulgação da honestidade. Em nossa época não há nada mais perigoso e ameaçador do que um ser humano honesto.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Importante será o avanço e não a popularidade que granjear por meio desse. Neste momento não espere que as pessoas aplaudam suas atitudes, pois provavelmente será necessário tomar decisões severas em relação a várias delas.

TOURO 21-4 a 20-5

As mudanças de ânimo são imprevisíveis, porém, o que mais impressiona é que apesar de nossa consciência perceber o quão transitório é o humor, cada estado de ânimo é experimentado como eterno enquanto dura.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Confira na prática que certos desejos são mais satisfatórios enquanto partem da imaginação, mas que na prática se mostram decepcionantes. Isso servirá para criar um sistema de valores no mundo dos desejos.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Neste momento será melhor submeter-se às limitações do que continuar dando murro em ponta de faca. Quando chega o momento em que não se pode vencer o inimigo, melhor considerar a perspectiva de fazer uma aliança.

LEÃO 22-7 a 22-8

A vida não é um longo e sinuoso caminho de realização de prazeres puramente pessoais. Há mais, há muito mais entre o céu e a terra para experimentar que, inclusive, requer o sacrifício de alguns desejos.

VIRGEM 23-8 a 22-9

O impulso de empreender algo novo é sagrado, responde à inerente criatividade que faz de você um ser humano. Sua principal tarefa será apenas distinguir qual dentre todos os impulsos criativos deve ser privilegiado.

LIBRA 23-9 a 22-10

Certamente haveria outros assuntos mais importantes para atender do que as tarefas domésticas. Porém, se forem essas as que surgirem com força total então haverá uma razão, oculta por enquanto, para isso.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Muitas coisas podem ser conversadas, mas há questões que foram postas em marcha que não podem mais ser detidas ou transformadas, será necessário submeter-se ao destino inerente delas até sua conclusão.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Proteja e defenda seus interesses ainda que isso seja motivo de crítica. As pessoas são muito velozes em apontar o dedo e criticar o egoísmo alheio, sem perceber que às vezes esse é fundamental.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

É desnecessário e contraproducente preocupar-se em fazer tudo certo. No estado atual do mundo isso seria impossível. Melhor dar uma margem mais generosa do que o normal à perspectiva de cometer alguns erros.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Dessa vez será melhor manter suas razões em silêncio, inclusive para protegê-las e fortalecê-las, pois se você se envolver numa discussão tudo ficará por isso mesmo, a discussão será a estrela principal.

PEIXES 20-2 a 20-3

Tudo pode ser suportado, mas quando seu coração começar a ficar amargo então estará tudo perdido. Por isso, o exercício de suportar não deve ser levado ao extremo de não ter compensação pelos sapos engolidos.