A ideia de desprezar o que veio antes para valorizar o atual não é nada brilhante, revela insegurança e limitada inteligência. É comum ouvir acusações contra governos anteriores, como se tudo de errado tivesse sido feito antes e só agora se acertasse. Também é comum, por exemplo, elevar acusações contra o imperialismo estadunidense, mas sob um olhar mais sincero, deveríamos agradecer ao povo americano por ter ensinado o mundo como se faz a experiência democrática de convivência das marcantes diferenças raciais e sexuais. A promoção da rivalidade não senta as bases de uma perspectiva democrática em nosso planeta Terra, pois colocar uns humanos contra outros é caldo de cultivo para as malfeitorias travestidas de justiça.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Uma vez que veja claramente em sua mente os planos e a maneira de realizá-los, o restante será apenas fruto do esforço, o qual não será difícil nem fácil, apenas um meio consistente de você atingir os seus propósitos.

TOURO 21-4 a 20-5

Toda a desordem acontece em nome de se encontrar uma forma nova de organizar os negócios e empreendimentos. Por isso, não deveria haver cabimento para irritação ou rompantes egoístas, porque tudo acontece por bem.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

A sorte não existe, tudo que acontece segue um plano que para nós é incompreensível, dada a sua complexidade. Porém, você pode aproveitar a onda desse plano mantendo sob rígida organização todos os seus assuntos.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Queira ir além das condições atuais, mas não fique apenas querendo, porque isso seria tornar-se alguém comum, que sonha muito, mas realiza pouco. Queira ir além das condições atuais, mas lute

sempre para isso.

LEÃO 22-7 a 22-8

Dê um nó em tudo que amarra você, dê a volta por cima, faça o diabo e o céu também, mas não espere que nada se resolva por si só, porque quanto mais o tempo passar sem nenhuma atitude, mais as amarras se solidificarão.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Agora não valerá mais reeditar os problemas antigos, porque perderam a validade, já não servem mais para nada. Quem ficar resmungando os mesmos problemas de sempre ficará para trás automaticamente.

LIBRA 23-9 a 22-10

O infinito está ao alcance de sua mão, nas tarefas cotidianas, aquelas que de tanto se repetir não merecem mais sua atenção. Pois é, faça diferente, preste muita atenção a essas tarefas e encontre nelas o infinito.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A hora é favorável para você mudar o rumo de seus empreendimentos, ou pelo menos começar a fazer tudo diferente. Quando uma hora assim acontece, seria uma pena desperdiçá-la insistindo andar em terreno seguro.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Surpreenda todo mundo ao tomar a iniciativa de organizar minuciosamente todas as tarefas, sejam grandes ou pequenas. Em vez de agir por impulso ou intuição, mantenha tudo sob o estrito escrutínio da organização.

CAPRICÓRNIO 21-3 a 20-4

Aproveite todos os diálogos e conversações, sejam formais ou casuais, para expor suas opiniões. Porém, não se esqueça de fundamentar tais opiniões com verdadeiro conhecimento, para causar profundo impacto.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Distribuir recursos é um sinal maior de enriquecimento do que a mera acumulação dos mesmos. Por quê? Ora, porque acumulando você perderia a chance de multiplicar esses recursos ao compartilhá-los com outras pessoas.

PEIXES 20-2 a 20-3

Demonstre sem pudor nem temor sua capacidade organizadora, congregando correntes diferentes de pensamento por meio de suas atitudes e empreendimentos. Nada deve ser feito em nome do passado, mas no do futuro.