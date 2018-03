A primeira pedra

Mas imagine que a Bíblia não tenha contado toda a história. Tudo o que realmente aconteceu naquela manhã, no Monte das Oliveiras. Na versão completa do episódio, um dos fariseus, depois de ouvir a frase de Jesus, pega uma pedra do chão e prepara-se para atirá-la contra a mulher, dizendo "Eu estou sem pecado!"

- Pera lá - diz Jesus, segurando o seu braço. - Você é um adúltero conhecido. Larga a pedra.

- Ah. Pensei que adultério só fosse pecado para as mulheres - diz o fariseu, largando a pedra.

Outro fariseu junta uma pedra do chão e prepara-se para atirá-la contra a mulher, gritando "Nunca cometi adultério, sou puro como um cordeiro recém-nascido!".

- Falando em cordeiro - diz Jesus, segurando o seu braço também - e aquele rebanho que você foi encarregado de trazer para o templo, mas no caminho desviou 10% para o seu próprio rebanho?

- Nunca ficou provado nada! - protesta o fariseu.

- Mas eu sei - diz Jesus. - Larga a pedra.

Um terceiro fariseu pega uma pedra do chão e prepara-se para atirá-la contra a adúltera, dizendo: "Não só não sou corrupto como sempre combati a corrupção. Fui eu que denunciei o escândalo da propina paga mensalmente a sacerdotes para apoiar os senhores do templo".

- Mas foste tu o primeiro a receber propina - diz Jesus, segurando seu braço.

- No meu caso foi para melhor combater a corrupção!

- Larga a pedra.

Um quarto fariseu junta uma pedra do chão e prepara-se para atirá-la contra a mulher, dizendo: "Não tenho pecados, nem da carne, nem de cupidez ou ganância!".

- Ah, é? - diz Jesus, segurando o seu braço. - E aquela viúva que exploravas, tirando-lhe todo o dinheiro?

- Mas isto foi há muito tempo, e a mulher já morreu.

- Larga a pedra, vai.

E quando os fariseus se afastam, um discípulo pergunta a Jesus:

- Mestre, que lição podemos tirar deste episódio?

- Evitem a hipocrisia e o moralismo relativo - diz Jesus.

E, pensando um pouco mais adiante:

- E, se possível, a política partidária.