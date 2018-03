A 'porção paulista' da turnê de Katy Perry

programação do Rock in Rio da noite de ontem, fará amanhã seu show aos paulistanos que não migraram para a Cidade do Rock. Será na Chácara do Jockey (Avenida Pirajussara, s/n) e os ingressos estão entre R$ 200 (pista) e R$ 450 (pista preminum). Há vendas pelo site www.livepass.com.br, e informações pelo telefone 4003-1527. No repertório, músicas da turnê California Dreams, como Firework, Teenage Dream e California Gurls.