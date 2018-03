A POLÊMICA DO INCESTO, EM NOVO FORMATO

Um dos mais controvertidos filmes de Bertolucci, La Luna será debatido hoje, às 14 h, no IMS do Rio, pela cineasta Rose La Creta e o curador de cinema do instituto, o crítico José Carlos Avellar. Segundo título da coleção IMS (o primeiro foi o documentário Shoah, de Claude Lanzmann), La Luna chega às lojas no dia 25, permitindo uma nova avaliação após o lançamento de Eu e Você, que, a exemplo deste, também tem uma mãe superprotetora e um filho egocêntrico - inteligente, mas incapaz de se comover com o drama alheio.

Quando La Luna foi lançado, cineastas como Tarkovski registraram suas impressões de modo negativo - o russo, em seu diário, classifica o filme de "vulgar". Já o crítico norte-americano Jefferson Kline, que assina a apresentação do DVD, garante que toda a obra de Bertolucci pode ser compreendida como uma atração e repúdio da mãe, tal o grau de consciência do desejo incestuoso admitido por Bertolucci no autorreferente La Luna, que trata indiretamente do tema em outras obras, entre elas O Conformista.