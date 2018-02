A poética da última década

Mostra enxuta, mas bem amarrada, apresenta obras de artistas brasileiros (ou que vivem no Brasil) - e ainda do cubano Carlos Garaicoa e do argentino Jorge Macchi -, que se apresentam na linha conceitual, mas com carga sensível. "Há uma sutileza que me interessa", diz Luisa, que selecionou trabalhos de André Komatsu, Marilá Dardot, Rivane Neuenschwander, Rodrigo Matheus, Sara Ramo e Jonathas de Andrade, por exemplo. Entre as questões/linhas dos trabalhos, a presença do banal na construção de uma poética, a escolha da escala micro, o pós-modernidade e a relação com a cidade.