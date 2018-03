A poesia trágica de Lúcio Cardoso

Que festa compor à tua chegada

clássica,

e à tua rude forma de césar

apodrecido e vivo?

(C)onceder a luz

que toda te rodeia

e claro-escuro te faz

girar

ó fauno

em torno à pátria cruel que te criaste?

A ti, a ti também,

e como joia suprema,

uma faca

- bem no meio da testa -

escorrendo e rutilando

O Amigo

Pela noite chegou como se já estivesse, tão presente aos sentimentos, tão grave

na certeza e na renúncia de esperar melhor;

talvez, se juntos ainda pudessem caminhar

e uma lição do passado não fosse abdicada.

A calma depois, e nunca o esquecimento,

que é tão difícil quando se é tão pobre

e é preciso acreditar nas menores coisas,

no que foi, no que não será jamais,

porque tudo é diferente, e sonhamos muito,

porque tinha de ser - e se o caminho é este,

caminho de urzes e fogos sem consolo,

e também porque os sonhos não persistem

e somos fracos, com tanta, tanta luz

e um tão vasto tempo para a vida, antes que a morte levante a sua sombra

e tudo cesse no eterno esquecimento

O Moço

Este azul ferido

nesta hora sem

a graça; ninguém

menos perdido

*

que o moço ido

no gesto do vem.

Ah indefinido

apodrecido bem,

*

morrer de azul:

o branco, a praia,

o que se espraia

*

nesta hora quente.

É gente? É mar?

- É todo ser inocente.

Num Caderno Abandonado

Tudo é silêncio.

Tudo prenuncia o último dia,

a hora sem acolhimento,

hora que ilumina a vertigem

e a ideia na sua última realidade

Visão de

especialista.

Ésio Macedo

Ribeiro, que

organizou o

volume: seis anos analisando os

manuscritos de Lúcio para fechar o livro, com 547 poemas, que vão de 1931 a 1962

ANTONIO GONÇALVES FILHO

H

á dez anos, quando escolheu o tema de sua dissertação de mestrado na USP, depois publicada como O Riso Escuro ou o Pavão de Luto (Nankin Editorial/ Edusp), o escritor Ésio Macedo Ribeiro já traçara, de certo modo, o esboço de um projeto maior: seria dele a tarefa de publicar a edição crítica de Lúcio Cardoso: Poesia Completa, que a Edusp lança agora num belo volume com 1.120 páginas, cujo conteúdo inclui até os poemas deixados incompletos pelo autor de Crônica da Casa Assassinada. Mais conhecido como romancista, o mineiro Lúcio Cardoso (1912-1968) tem uma extensa e elogiada obra poética - sua primeira forma de expressão literária, antes de se lançar ao teatro, ao cinema e à pintura com a mesma paixão. Contudo, ela não teve a repercussão merecida, apesar de discutida por poetas de sua geração (Manuel Bandeira, por exemplo) e, mais recentemente, por José Paulo Paes (1926-1998).

Macedo Ribeiro, pesquisando os diários do escritor e os manuscritos legados à Fundação Casa de Ruy Barbosa, constatou que Lúcio Cardoso, além publicar seus dois primeiros livros dedicados ao gênero (Poesias, de 1941, e Novas Poesias, de 1944), planejava um terceiro, que teria por título Cantos. Em seu diário, o escritor revela que uma das três séries do volume seria dedicada a "cantos sobre homens luxuosos": Christopher Marlowe, William Blake, Paul Verlaine, Edgar Allan Poe, Johann Joachim Winckelmann e Ezra Pound. Sobre o último, a edição crítica traz o poema dedicado ao poeta americano em 1957 (leia nesta página), um ano antes de Pound sair de um hospital psiquiátrico americano, onde foi preso em 1945 como "mentalmente incapacitado" por apoiar o regime fascista de Benito Mussolini.

Obviamente, não é ao Pound fascista que ele dedica o poema. Nele, Cardoso critica a "pátria cruel" que o poeta criou para si. Ele, porém, gostava de personagens que transcendiam sua obra para viver como personagens trágicos de sua época, destacando em seu diário Marlowe e Winckelmann, autores homossexuais (como o escritor mineiro) que tiveram mortes violentas (Marlowe teria sido morto numa briga de taverna e o arqueólogo e historiador alemão Winckelmann, assassinado por um companheiro de viagem numa cama de hotel).

"A temática poética de Cardoso é muito próxima de sua prosa", observa o autor da edição crítica de sua poesia. Seus poemas falam de angústia, solidão, noite, aprisionamento e morte. Com raras exceções, são poemas soturnos como A Casa do Solteiro, que Macedo Ribeiro compara a Crônica da Casa Assassinada (1959), romance sobre a derrocada de uma família tradicional mineira num casarão decadente. O poema, embora fale de um homem solitário, oprimido pelo peso das paredes de sua casa de solteiro, remete ao universo oclusivo do casarão familiar, como numa viagem pelo interior de um corpo fustigado pela memória.

O dramaturgo Dib Carneiro Neto, que fez a adaptação de Crônica da Casa Assassinada para o teatro, assim define o universo de Cardoso: "Ele expôs com lupa a alma travada, trancada, obsessiva, do povo de Minas Gerais, sem precisar lançar mão de prosódias caricaturais, estereótipos de linguagem, mineirices rasteiras". De fato, trata-se de uma obra cosmopolita, que dialoga com o que melhor se produziu na literatura europeia - Julien Green e Fernando Pessoa, em particular, segundo o responsável pela edição crítica de sua poesia. "Cardoso foi a terceira pessoa a falar de Pessoa no Brasil, depois de Cecília Meireles e Murilo Mendes", diz Macedo Ribeiro, destacando na edição crítica três poemas da série Odes (de 1946), que remetem ao poeta português. Cardoso era fascinado pelos heterônimos de Pessoa, tendo mesmo exercitado escrever poemas como se fosse outro (há, no livro, textos "à maneira" de Décio Pignatari, Ferreira Gullar, Haroldo de Campos e Oscar Wilde).

Já a influência de Julien Green é nítida em mais poemas de Cardoso, que publicou alguns deles no Estado, nos anos 1950. Eles revelam a luta interior de um católico que perde a fé (em Igreja, ele critica sua suntuosidade), fica à deriva (no poema A Voz de Lázaro) e, por fim, apela em desespero ao Criador (Senhor meu Deus, Eu Queria Fazer-te um Pedido). Essa ligação religiosa foi criticada por Drummond, curiosamente um dos primeiros a reconhecer seu talento literário, ainda no tempo do romance de estreia, Maleita (1934). O poeta cita de modo pejorativo a "literatura restaurada em Cristo com que nos aporrinham os pequeninos gênios marca Lúcio Cardoso".

Críticas como a de Drummond conduzem ao perfil multifacetado de um homem sintonizado com a modernidade literária, mas um tanto conservador, um alcoólatra em luta com suas contradições, tanto quanto Julien Green, cuja obra é igualmente marcada pelo conflito entre a fé católica e o desejo homossexual. Macedo Ribeiro descobriu nos diários de Lúcio que a Bíblia e Dostoievski eram suas leituras de cabeceira. Programados para publicação em 2012, quando se comemora o centenário de Cardoso, os diários revelam ainda grande afinidade com Murilo Mendes, outro poeta convertido ao catolicismo justamente quando o amigo começava a publicar, nos anos 1930.

Tradutor de Tolstoi (Ana Karenina), Chekhov (A Gaivota) e Jane Austen (Orgulho e Preconceito), Lúcio Cardoso foi um intelectual eclético - roteirista (Porto das Caixas) e cineasta (A Mulher de Longe, 1949), além de pintor e dramaturgo. Esse movimento pendular entre as artes visuais e a literatura dificultou sua adesão a grupos literários. Embora elogiado por Mário de Andrade, que trocou cartas com ele e até sugeriu títulos de poemas, não se identificou com os modernistas. Tampouco com a Geração de 1945, embora produzisse poemas que usam formas poéticas (o soneto, por exemplo) recuperadas por ela. Mesmo quando tenta imitar o estilo dos concretos, o faz sem compromisso, como uma brincadeira. "Ele foi incluído em antologias poéticas publicadas por Manuel Bandeira, mas nunca apareceu muito", diz Macedo Ribeiro. Com o lado direito paralisado e a fala comprometida por um derrame no ano de seu cinquentenário, Lúcio Cardoso escreveu seu último poema em 1962.