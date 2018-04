A pesquisa espiritual

Independentemente de qual seja sua inclinação religiosa ou mesmo que você não tenha nenhuma em particular, é de suma importância que você formule hipóteses a respeito da Vida maior que chamamos de Deus. Essas formulações devem ser acompanhadas de práticas diárias, na forma de rituais, que sirvam para estabelecer contato com dimensões maiores de conhecimento. Ao longo do tempo, entre hipóteses e rituais, você começará a ter experiências que confirmem ou ajustem suas formulações e, também, você perceberá o quanto é real a ideia de haver toda uma hierarquia de seres espirituais que nos protegem, já que você receberá deles e delas mais conhecimento. Em última instância, o próprio Deus pesquisa a si mesmo através dos olhos de quem busca conhecê-lo.

ÁRIES 21-3 a 20-4

As pessoas esperam o pior, quase que se poderia afirmar que elas desejam o fim do mundo, de tanto medo que alimentam em relação a ele. O pensamento cria reali-dades, por isso, vale a pena você pensar melhor do que elas.

TOURO 21-4 a 20-5

Ofereça suporte e apoio às pessoas que realmente necessitarem, porque não há nada mais tolo do que ajudar quem não precisa. Observe com atenção as pessoas que pedem ajuda, para distinguir as verdadeiras das falsas.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

O próprio fato de você existir entre o céu e a Terra é um milagre em si mesmo, são muito maiores as chances de isso não acontecer do que o contrário. Por isso, agradeça à Vida todos os dias por esse milagre.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Quando suas decisões não beneficiam a maior quantidade possível de pessoas, você pode tranquilamente considerar que foram calcadas no mais puro dos egoísmos. Isso é necessário eventualmente, mas não sempre.

LEÃO 22-7 a 22-8

Assuma as suas responsabilidades porque você sente que elas são suas e não porque as pessoas próximas cobram de você posturas e atitudes. Tome a dianteira e cumpra todos os requisitos que o seu coração pedir.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Quando você se atrever a agir no nível de criatividade que sua alma idealiza, só então perceberá que perdeu tempo demais se ajustando a regras que não seria necessário obedecer. Mesmo assim haverá tempo para fazer ajustes.

LIBRA 23-9 a 22-10

Nunca perca a oportunidade de elogiar as pessoas quando elas fizerem algo que não era absolutamente necessário, mas motivadas por pura gentileza e amor. Esse elogio as incentivará a continuar nesse caminho.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Há lugar para todos se expressarem e satisfazerem seus desejos particulares. Por isso, não imponha nada a ninguém, observe com atenção as vontades alheias e não enxergue nelas obstáculos para as suas em particular.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

O livre-arbítrio é privilégio humano, mas complica toda a existência, já que viver não é apenas seguir a corrente dos impulsos, mas decidir o que fazer com eles. Junto com a liberdade vem a responsabilidade.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

O temor que qualquer pessoa normal sente não deve nunca ser motivo de abandonar a necessária ousadia para que as coisas deem certo e prosperar e conquistar maior bem-estar. O temor é inevitável, mas é superável.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

O excesso de egoísmo e as agressões decorrentes dessa postura nunca serão condizentes com o bem-estar que supostamente as pessoas buscam. Tente assumir as necessidades alheias como se fossem suas e isso mudará imediatamente.

PEIXES 20-2 a 20-3

Rejeite os pensamentos mesquinhos que sugerem você medir matematicamente as recompensas e os interesses que poderia satisfazer tomando essas ou aquelas atitudes. Aja pela própria necessidade de fazê-lo e nada mais.