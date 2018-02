A perversidade da discriminação

Sou doente e sei, portanto, onde dói.

Com mais de 60 anos de atraso, chegou enfim às livrarias Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo; originalmente, a dissertação de mestrado de Virgínia Leone Bicudo, defendida na Escola Livre de Sociologia e Política no ano de 1945. Virgínia fez parte da primeira turma de mestres dessa instituição, todos eles orientados por Donald Pierson que, a essas alturas, já era conhecido por conta de suas conclusões acerca da inexistência da discriminação racial no Brasil e em especial na Bahia. Do grupo sairiam trabalhos fundamentais como os de Gioconda Mussolini, e sobretudo o de Oracy Nogueira, que analisou o léxico do preconceito, que em nosso país usa mais cores e tonalidades do que, por exemplo, origem.

A jovem pesquisadora acabaria, porém, por desmentir o orientador, ao revelar práticas de racismo a que se viam sujeitas "populações marginais" dentre imigrantes e negros. A concepção de marginalidade, conforme explica Elide Rugai Bastos em excelente prefácio, tem aqui uso determinado; refere-se às "incertezas psicológicas" experimentadas por grupos em processo de transição. A noção vinha dos trabalhos de Everett Stonequist e de Robert E. Park - ele próprio orientador de Pierson -, que trataram do tema do conflito cultural em contexto urbano e seu papel na formação da identidade.

Virgínia abordaria a questão com rara sensibilidade, iluminando as percepções tardias da existência do preconceito por parte dos negros pertencentes a classes intermediárias; os limites ao amplo desenvolvimento de papéis sociais, econômicos e profissionais; o isolamento autoimposto por negros que alcançam projeção social e o conflito imperante numa sociedade que sempre alardeou um modelo de integração. Os relatos são fortes e em seu conjunto descrevem a pletora de formas de evitar o conflito mas também a consciência da exclusão ou a fuga da dor.

Mas o pioneirismo de Bicudo não se resume ao escrutínio de aspectos profundos do preconceito. Sua metodologia é também original. Ela recorre a estudos de caso, entrevistas e exames de documentos da Frente Negra Brasileira; instituição que atuou durante os anos de 1931 a 37 e editou o jornal Voz da Raça. Além do mais, numa época em que interdisciplinaridade não era adjetivo fácil, a pesquisadora trabalhou na fronteira entre Sociologia, Antropologia e Psicologia Social, mostrando como nesse mundo desigual, marcado pela competição, a discriminação age como marcador social perverso.

Como explica Marcos Chor Maio, em sua detalhada introdução à obra e à biografia de Bicudo, a investigação mostrava como o preconceito de cor se apresentava persistente, até mesmo quando se atenuavam diferenças sociais e de classe. O fato é que num momento em que a jovem República acenava com a igualdade cidadã, estudos como esse mostravam de que maneira a exclusão social era moeda forte e de mercado.

Bicudo introduz em seu livro a famosa interpretação do antropólogo Louis Dumont, que demonstrou como o racismo emerge em finais do 19, justamente num mundo em que a percepção hierárquica das classes cede lugar a um ideário mais igualitário. Já a investigadora - que se valeu de sua experiência polivalente como educadora sanitária, visitadora psiquiátrica, cientista social e protagonista de uma série de iniciativas para a institucionalização da psicanálise no Brasil - revolvia os meandros de um racismo bastante silencioso e dissimulado; mas persistente.

É interessante pensar, porém, como apenas de forma tímida ela anota sua própria cor. Filha de Joana Leone - imigrante de origem italiana, pobre e branca - e de Teófilo Bicudo, trabalhador negro e afilhado numa fazenda de café, Virgínia passou infância e adolescência no bairro popular da Luz, com seus pais e cinco irmãos. Primogênita, foi ser professora, como boa parte das meninas de seu tempo. Ingressou anos mais tarde no Curso de Educadores Sanitários do Estado de São Paulo, atuando nessa área que pretendia "ordenar" costumes, práticas de higiene, mas também raças. Depois disso, cursou a graduação em Ciências Sociais, acondicionando seu conhecimento na educação sanitária com nova visada sociológica. Por lá, confessou que seu próprio "sofrimento" fora pretexto para ingressar nas Ciências Sociais e "se proteger". Dizia ter sido alvo de preconceito quando menina, e que seu pai lhe criara obstáculos à carreira, afirmando que "negro não podia ser médico".

Sua pesquisa não a redimiria, porém, da dor. Conforme afirma, mesmo ocupando posições sociais mais elevadas na estrutura social, negros e pardos não estão blindados contra os atributos negativos que derivam da cor. Processos de ascensão social não imunizam marcas raciais e marginalização social.

E a orientanda contradisse o orientador. Se segundo Pierson, não havia preconceito na Bahia, já em São Paulo existia e muito. Cor vira elemento fundamental para explicar desigualdade social; isso num momento em que se acreditava que o preconceito subsumia-se numa situação de classe. Bicudo saiu da ESP para tomar parte ativa na história da Psicanálise em São Paulo. Nas fotos hoje reunidas num belo caderno de imagens, uma incrível alquimia se estabelece: a estudiosa negra vai ficando cada vez mais branca. Nessa estranha quimera do fotógrafo, a pesquisadora vira sujeito e objeto de sua própria investigação, numa sociedade que, condicionada pela cor, procura constantemente se branquear.

LILIA MORITZ SCHWARCZ É PROFESSORA DE ANTROPOLOGIA DA USP E AUTORA, ENTRE OUTROS, DE O SOL DO BRASIL: NICOLAS-ANTOINE TAUNAY E AS DESVENTURAS DOS ARTISTAS FRANCESES NA CORTE DE D. JOÃO (COMPANHIA DAS LETRAS)