'A Perseguição' abre festival de cinema ao ar livre em SP

Além da tela, que é resistente às mais improváveis intempéries e conta com sistema de som formado por 28 caixas Dolby Digital Surround (item importantíssimo quando se trata de organizar sessões ao ar livre com som impecável, que agrade até o mais rigoroso dos cinéfilos), a programação desta edição surge diversa e interessante.

Com curadoria de Karen Daylac e Tati Leite, a seleção traz desde pré-estreias nacionais até curtas e documentários. A programação começa terça às 21h30 com a exibição do curta "A Distração de Ivan" e do longa "A Perseguição". Estrelado por Liam Neeson, o filme conta a história de um grupo de petroleiros que, após uma temporada no Alasca, sofre um acidente aéreo e enfrenta um inimigo inesperado.

Entre as novidades nacionais, merece destaque a primeira ficção dirigida por Marcos Prado (de "Estamira" e "Tropa de Elite"). Com sessão na sexta, "Paraísos Artificiais" traz Nathalia Dill, Luca Bianchi e Livia de Bueno no elenco em uma história que revela, além de uma história de amor, o universo das raves, da música eletrônica e das drogas sintéticas.

Entre os internacionais, destaque para "Carnage", de Roman Polanski, que conta com nomes como Jodie Foster, Kate Winslet e Christoph Waltz, no dia 25 de maio. Imperdível a sessão de "O Poderoso Chefão", em quatro de maio. O clássico de Francis Ford Coppola chega em cópia restaurada dos EUA especialmente para o evento.

Além da programação de cinema, que traz um filme diferente a cada noite, a festa conta com shows e apresentações de DJs. Na programação musical, que tem curadoria de Pedro Seiler, merece destaque a apresentação de Moraes Moreira em parceria com seu filho Davi Moraes. Nesta quinta, no show Acabou Chorare, eles apresentam canções do principal álbum dos Novos Baianos, que marcou época e ainda hoje, 40 anos depois de seu lançamento, surpreende novas plateias. Estarão presentes também nomes como Lucas Santtana, Baoba Stereo Club (que toca terça, logo após "A Perseguição"), Tulipa Ruiz e Debora Gurgel Trio e Carlos Roberto Oliveira Trio, na quarta. A agenda completa pode ser conferida no site http://sp.openairbrasil.com.br/ As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.