A Pedra do Reino deixa Globo em terceiro lugar

A estréia da microssérie A Pedra do Reino deixou a Globo em terceiro lugar na terça-feira, 12. A emissora obteve 12 pontos de média num horário que costuma lhe render pelo menos o dobro disso. E não há notícia, desde que a medição do Ibope funciona com os métodos atuais, de resultado tão pífio nessa faixa. A liderança no horário, entre 22h33 e 23h30, coube à Record, que obteve 16,1 pontos, com parte da novela Vidas Opostas e de O Aprendiz 4. Na vice-liderança, o SBT teve 13,8 pontos com o filme Lara Croft - Tom Raider. Os dados são do Ibope na Grande São Paulo, onde 1 ponto vale 54,4 mil domicílios com TV. Com Hoje é Dia de Maria, Luiz Fernando Carvalho alcançou 34 pontos de média. Já Maria: Segunda Jornada estreou na casa dos 25 pontos. Um consenso entre quem viu A Pedra do Reino é que a microssérie é esteticamente um espetáculo, mas hermética demais, especialmente para televisão, onde não se pode exigir do espectador a mesma concentração que se tem numa sala de cinema. Maria também tinha sua história auxiliada por uma narradora (Laura Cardoso), papel ausente agora. E, por mais empenho que Carvalho tenha dispensado à mixagem, houve problemas com o áudio: alguns diálogos se mostraram incompreensíveis.