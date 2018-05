A passos largos

O primeiro ano do resto da vida da moda brasileira. A São Paulo Fashion Week, que ainda comemora seus 15 anos, começa amanhã sua 31.ª edição, a Verão 2012, em clima de "olho no futuro, sem deixar de olhar o passado."

No calendário oficial da moda, isso se traduz no tema óbvio da edição (Futuros), e na aposta neste futuro que pauta debates sobre o investimento da qualificação da mão de obra e do produto nacional e na valorização cada vez maior da indústria criativa do design. E por design, entenda-se não só o de moda. Pela primeira vez, em paralelo aos eventos da Bienal, a Oca recebe o Design São Paulo, evento que trará exposições, palestras e profissionais internacionais, como Ingo Maurer e Maurizio Galante, e nacionais, como Irmãos Campana, Zanini de Zanine. Além disso, será criado um clube de relacionamento, o Clube SPFW. Destaque para a forma de se mostrar uma coleção com a "apresentação" de Pedro Lourenço, no sábado na Oca.

Line up. Nas passarelas, a semana começa "esvaziada" de celebridades. Terá Ashton Kutcher, que causou e decepcionou na edição passada com seu "não desfile" para a Colcci, que também teve a presença da mulher Demi Moore na primeira fila, volta na quarta.

Na lista das tops, não tem Gisele Bündchen, cujo contrato com a Colcci terminou. Mas tem a volta de Solange Wilvert, que há três temporadas não pisava em passarelas pátrias, desfilando para a Cori na terça. Após cinco anos longe do Brasil, a russa Valentina Zalaieva desfila para cinco grifes (uma por dia). Carol Trentini desfila exclusiva para a Água de Coco, quinta.

Na lista das grifes, há a estreia solo de Paula Raia (antiga Raia de Goye) apresentando sua coleção em sua própria casa na quinta. Mario Queiroz traz pela primeira vez looks femininos, na quarta. No mesmo dia, a Osklen reinterpreta a influência negra na moda nacional com um desfile cujo casting conta só com modelos negros (à muita custa, é verdade). Saem do line up Paola Robba, Juliana Jabour e Do Estilista. E, já que estamos na era do marketing brand, entra a ação de Fernanda Yamamoto e Hello Kitty, que desfila looks inspirados nas gatinhas, e a Cia Marítima criando um biquíni inspirado na Barbie.

Um pouco de tudo. Se o futuro é agora, o passado pode ser revisto na exposição Pretty Much Everything (Basicamente Tudo), que revisita os 25 anos de carreira de uma das duplas mais prestigiadas nas fotos de moda: o casal holandês Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin. Eles chegaram ontem ao Brasil para a abertura da mostra que será montada na Bienal. "Na entrada do prédio, teremos a exposição com cerca de 300 fotografias feitas por Ruud Van Empel e por Inez e Matadin. Pela primeira vez, depois que desmontarmos o evento, dia 18, a mostra continua na Bienal, até 3 julho, aberta ao público. É um presente que deixamos para a cidade", diz Paulo Borges, criador e diretor da SPFW.