A partitura de um roteiro

Criado por Morelli (de Viva Voz e Cidade dos Homens), um dos sócios da O2 Filmes, Story Touch é um software de desenvolvimento dramático, em que é possível escrever, analisar e, principalmente, visualizar um roteiro enquanto ele está sendo escrito. Para os iniciados em edição, poderia se dizer que é um finalcut do roteiro. Ou então uma partitura de uma história. "Com o Story Touch pode-se incluir observações, notas, gradações, criar hiperlinks."

A ideia de criar o software nasceu em 2008. "Viva Voz ganhou um adicional de renda. Era uma boa verba, mas não era suficiente nem para começar a fazer um longa. Propus à Ancine o desenvolvimento de roteiros. Eram oito roteiros trabalhados ao mesmo tempo com várias equipes. Cada dia tinha uma reunião diferente, uma história diferente. Comecei a anotar tudo em folhas, fazer gráficos, E pensei: preciso de um software para organizar tudo isso!"

Assim nasceu Story Touch. "Ajuda a organizar o pensamento." Sobre o software, Fernando Meirelles, sócio de Morelli na O2, diz: "Analisar graficamente um roteiro completo em apenas uma página certamente revelará muitos aspectos escondidos ao autor."

Vale lembrar o que o software não é um manual de "como escrever bem", "Não traz fórmulas, É uma ferramenta que capta as sensações, ideias, observações que fazemos quando escrevemos. Em geral se faz com canetinha, anotações... Com o Story Touch é possível medir visualmente a temperatura do roteiro", explica Morelli, que passou três anos desenvolvendo quatro versões para a ferramenta. A mais simples está disponível para download gratuito em www.storytouch.com. Desde junho, 1.200 pessoas já baixaram a versão simples. "Espero que ajude quem escreve a aliar a criatividade à técnica. Roteiro é um ponto que precisa ser melhorado no cinema nacional", diz Morelli, que em agosto apresenta o projeto no Festival de Locarno, na Suíça.