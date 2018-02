A palavra forte do Mano

Com um início indigno da importância do grupo, com som ruim (só o microfone do Mano Brown funcionava, os outros MCs ficaram a ver navios), o show dos Racionais MC"s no festival Black na Cena, no Anhembi, na noite de domingo, teve de tirar uma grande desvantagem na partida. E foi o que aconteceu: o carisma, a coragem, a insolência e a verdade de Mano Brown prevaleceram na noitada, e ninguém pode ficar indiferente.

Mano Brown não aliviou para a produção do festival. "Eles (o público) já tavam dizendo, a gente que não quis ouvir. Eles sabiam que não tava funcionando", afirmou, reclamando do som. "Tem de fazer exorcismo. Que nem quando tem uma dor aqui no ombro. Tem de orar (para não acontecer nada de errado)", ironizou o rapper, francamente irritado.

Os Racionais encheram o palco de MCs: além de Brown, KL Jay, Ice Blue e Edy Rock, participaram do show o rapper Dexter, Helião (RZO), Criolo Doido, DJ Will (filho de KL Jay), entre outros. Brown ironizou o par de "óculos transparentinho" que lhe deram para entrar em cena, e trocou por um par de óculos escuros, zombando do anterior e da importância do detalhe.

Bikes mirabolantes passeavam pelo tablado, grafiteiros pintavam um painel, e Mano Brown fazia intervenções políticas com a precisão de um ferrão de abelha - sua batalha parece a de demonstrar sempre que o pior que se pode fazer é se omitir, que a neutralidade não existe.

"Tem uns que se escondem, tem uns que se expõem. Eu não me escondo. Deve ser por isso que tem tanta gente que não gosta de mim", afirmou Brown. Sua militância só funciona porque sua voz tem autoridade (e sua ação é didática, cirúrgica): "Sabia que houve um tempo no Brasil em que preto não podia usar sapato, porque podia fugir?", disse o MC, apontando os tênis invocados dos colegas no palco.

A excelência de Mano Brown não é só como MC (o vozeirão gutural o torna uma espécie de híbrido de Zé Ramalho com Orlando Silva do dark side), mas como amálgama de um sentimento de rebeldia encapsulado, que ele ajuda a liberar. A consciência das armadilhas do sucesso torna os Racionais parâmetro de independência e garante sua legitimidade. "Há 8, 10 anos, poucos queriam saber do rap. Era música de bandido, não servia para comercial, para playboy, para tocar no rádio. Hoje é tendência, apesar de as grandes rádios ainda ignorarem", disse Ice Blue certa vez.

O show teve 11 músicas, começando com Tô Ouvindo Alguém me Chamar (prejudicadíssima pelo som), Eu sou 157, Tá na Chuva, Da Ponte para Cá, Eu Sou Função (com participação do rapper Dexter), o clássico Negro Drama, Vida Loka Parte 1, Cores e Valores, A Vida É Desafio. O público pareceu ficar mesmo enlouquecido quando ouviu os primeiros acordes de Capítulo 4 Versículo 3, cantada em coro pela plateia. "Faz frio em São Paulo, pra mim tá sempre bom/Eu tô na rua de bombeta e moletom/Din-din-don/Rap é o som, que emana do Opala marrom."

Brown terminou o show dos Racionais com o elogio da família. Colocou os filhos e chegados no palco, abraçou a filha, caprichou nos versos de Vida Loka - Parte 2. "Mas em São Paulo, Deus é uma nota de 100", diz a letra. Em seguida, vieram Method Man e Redman, som pesadíssimo. Mas já estava definido que o show da noite tinha sido o dos Racionais. "Eu sou apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil mano." Nem tantos assim, mas foi histórico.