A ousadia e o fascínio da obra de Rodchenko

Rodchenko foi um artista múltiplo. Trabalhou com pintura, designer, ilustração. Produziu centenas de imagens para os mais diversos fins, indo dos belos registros intimistas de familiares e amigos - nos quais se percebe claramente os vínculos afetivos, o olhar cuidadoso e permeado por um toque romântico, como aponta a curadora Olga Svíblova - aos antológicos cartazes e ilustrações que fez para as obras de companheiros como Eisenstein, Viértov e Maiakosvski. O poeta era seu grande amigo e a exposição traz uma série de magníficos retratos seus, acompanhados pelas publicações em que foram reproduzidas.

Organizada mais em função de afinidades temáticas do que de uma estrutura cronológica, a exposição - que já foi exibida na sede carioca do Instituto Moreira Salles e também itinerou por capitais europeias - traz alguns dos grandes ícones de sua produção, como Retrato da Mãe (1924 e uma de suas primeiras fotografias); Pioneiro com Corneta (1930); e Moça com Uma Leica (1934).

"Nosso dever é experimentar", dizia o fotógrafo, que se notabilizou pelo uso da composição em diagonal, das alterações de ponto de vista - tomando a cena ou de pontos muito elevados ou olhando para os modelos de baixo para cima -, do recurso às tramas e jogos de sombra e luz, e também da criação de imagens extremamente perturbadoras da sociedade soviética. Mescla-se em sua obra o olhar atento e humanista para com os trabalhadores, um tom laudatório - mas também em algumas ocasiões irônico e ferino - em relação às potencialidades do homem e da máquina e também um viés crítico ao caráter totalizante e massificador vinculado à estética do realismo socialista.

"Quero fazer fotos incríveis, nunca feitas, da própria vida, absolutamente reais, fotografias simples e complexas ao mesmo tempo, que espantarão e arrebatarão as pessoas. Preciso realmente fazer isso. Assim valerá a pena trabalhar e lutar pela fotografia como uma forma de arte", escreveu ele em 1934, demonstrando clara consciência da importância e do caráter revolucionário de sua produção. Apesar da inquestionável influência que sua obra exerce sobre a fotografia modernista brasileira, raras foram as oportunidades de ver de perto sua produção. A primeira mostra de Rodchenko no País, segundo o curador de fotografia da Pinacoteca, ocorreu no fim do século 20, no MAM/SP.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

QUEM É

ALEKSANDR RODCHENKO

ARTISTA E FOTÓGRAFO

Filho de um "camponês sem terra" e de uma lavadeira, alfabetizada tardiamente e que ele notabilizou durante a leitura em um de seus primeiros retratos, Aleksandr Rodchenko (1891- 1956) é figura central do construtivismo russo, com amplo reconhecimento na Rússia e na Europa, mas acaba sendo perseguido pelo sistema, acusado de formalismo, enfrentando graves dificuldades financeiras.

RODCHENKO: REVOLUÇÃO NA FOTOGRAFIA. Pinacoteca do Estado. Praça da Luz, 2, 3324-1000. 3ª/dom., 10h/17h30. Abre amanhã