A Origem recebe prêmio por roteiro Os filmes A Origem, de Christopher Nolan, e A Rede Social, de David Fincher, foram os grandes vencedores da premiação realizada anteontem pelo sindicato dos roteiristas dos EUA em cerimônias simultâneas em Los Angeles e Nova York. Nolan, que dirigiu, produziu e escreveu A Origem, levou o prêmio de melhor roteiro original, e Aaron Sorkin, o de melhor adaptação por seu trabalho em A Rede Social, adaptado do livro The Accidental Billionaires, de Ben Mezrich. Entre os favoritos do Oscar, O Discurso do Rei não pôde participar da premiação do sindicato dos roteiristas porque se considerou que o filme não foi realizado com as regras contratuais da entidade. / AP