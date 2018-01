A obra do francês Corot em destaque no Masp Para o pintor Paulo Pasta, Rosas num Copo, obra de Corot de 1874, é "um desses fenômenos da pintura" porque, como ele afirma, na tela está a "marca da simplicidade e discrição do pintor (a sua anti-retórica tão clandestina e arduamente conseguida) e de sua poderosa e decisiva fatura. Poucas vezes cores e pinceladas econômicas engendraram luz tão prodigiosa." A obra, pertencente ao acervo do Masp, é o ponto de partida da atual edição do projeto Obra em Contexto, que tem como tema, desta vez, a produção do francês Jean-Batiste-Camile Corot (1796-1875). Desde agosto, quando José Teixeira Coelho assumiu o cargo de curador do Masp, uma de suas vontades era a de promover pequenas, mas impactantes e relevantes mostras com obras do rico acervo do museu. Desde então, já foram realizadas essas pequenas mostras, Obra em Contexto, com quadros de Cézanne e de Manet. A idéia é a de que fiquem em cartaz por um longo período na instituição. Nessa nova edição, Teixeira Coelho convidou Paulo Pasta para fazer a curadoria - e já adianta que a próxima terá como convidado o crítico e curador Tadeu Chiarelli, uma maneira de trazer olhares novos sobre a coleção do Masp. Paulo Pasta conta que sempre teve uma relação de proximidade com as obras do museu: "Durante muito tempo elas foram para mim uma espécie de prova da existência da pintura, ou melhor, ajudaram-me a dar realidade à pintura." Por seu fascínio particular pelo pequeno quadro de Corot, nessa oportunidade ele escolheu colocar como tema a obra do artista francês. Mas com uma novidade: retirou a moldura desta tela para promover um contato menos formal. Além de Rosas num Copo, estarão reunidos nesse Obra em Contexto: Corot os quadros Cigana com Bandolim (1874), Jovem de Ombro Nu (1835), o retrato de Laurent-Denis Sennegon (1842) e "Paisagem com Camponesa" (1861). Obra em Contexto: Corot. Masp. Avenida Paulista, 1.578, tel. 11-3251-5644. 11 h/ 18 h (fecha na 2.ª). R$ 15