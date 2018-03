A obra desmesurada de Reverón, recriador da pintura tropical Se Vermeer pintou interiores com janelas que não permitem abertura ao mundo exterior, Reverón pintou exteriores que impossibilitam a volta a um espaço comum de convivência no interior da sociedade. Esquizofrênico, sua obra traduz não só o impacto da luz tropical sobre a pintura como a necessidade de criar um abrigo contra a invasiva curiosidade social. Ele se chamou El Castillete, em Macuto, uma casa de madeira com teto de palha que lhe serviu de morada até a última de suas crises psicóticas, em 1953, quando foi internado numa clínica em Caracas. É possível ver na exposição de Brasília tanto fotos de El Castillete, destruído por um tufão caribenho, como imagens do pintor retornando ao estado primitivo, para desenvolver uma percepção da natureza não contaminada pelo olhar urbano.