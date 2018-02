A obra de Plínio Marcos em debate A atriz Miriam Mehler, o ex-jogador Vampeta e o jornalista Celso Cardoso participam hoje de debate após a apresentação da peça Bola da Vez: Plínio Marcos, em cartaz no Teatro Maria Della Costa (Rua Paim, 72). A obra coloca em cena a paixão de Plínio Marcos pelo futebol, com temas diversificados, como peneiras, subornos, ditadura, censura, rivalidades e futebol de várzea, além de fatos da vida do dramaturgo que entraram para história do teatro brasileiro. Os debates serão realizados todas as quintas-feiras, após o espetáculo, que começa às 21 horas. Mais informações pelo telefone (11) 3231-4725.