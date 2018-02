A Nova York que Sexy and the City não mostra

Pense em um típico dia de fashionista em uma das mais importantes semanas de moda do mundo (ao lado de Londres, Paris e Milão). A tentação de pensar em Carrie Bradshaw em uma cena de Sex and the City é grande. Afinal, não foram poucas as cenas em que a colunista da Vogue caminha lépida e fashion pelo pequeno e aconchegante Bryant Park, no coração de Nova York. Impecavelmente produzida, ela chega a uma das tendas brancas que abrigavam até fevereiro passado a New York Fashion Week e se senta calmamente na primeira fila de um dos tantos de desfiles que fazem a fama da maior semana de moda da América. Tudo é puro glamour e badalação e exemplo de organização fashion.

Assim é a NYFW para, pelo menos, os fãs de Sex and the City. Mas poucos "não fashionistas" sabem que, nos bastidores, a história é outra. "Na real, mal acaba um desfile e os seguranças já estão literalmente nos empurrando para fora dos camarins. Tudo porque precisamos liberar o espaço para o próximo estilista", conta Jacimar Silva, que já produziu desfiles nas outras capitais da moda e conclui: "Cada cidade tem suas prioridades. Aqui, claro, celebridade na fila A é importante, mas importante mesmo é quem compra. Sem contar que achar que brasileiro não é profissional é pura falta de informação. A São Paulo Fashion Week sempre foi muito mais organizada e bem estruturada na Bienal do que as tendas brancas do Bryant Park", entrega o public relations (PR), hoje também coordenador geral da SPFW.

Miele vai além. Para ele, não é necessariamente o evento em si, mas a cadeia de produção da moda brasileira que ainda precisa passar por um longo processo de profissionalização. "Não mudei meu estilo. Sou muito apaixonado pela cultura brasileira e minha moda é muito nacional. Aqui só amadureci meu trabalho. A diferença foi que a crítica internacional acolheu até muito melhor a proposta de moda personalidade que os próprios brasileiros", conta ele, que ganhou recentemente um documentário no site da Vogue, com direito a capítulo especial para o fuxico.

Logística. "Aqui, há dois fatores de sucesso: logística e cronograma. Desfilo em Nova York, mas ainda faço questão de produzir tudo no Brasil. E tive de investir muito nisso. O mercado de moda ainda está crescendo no País e temos que nos profissionalizar mais. O brasileiro ainda precisa aprender a respeitar o cronograma. Tenho certeza de que em uma década haverá muito mais ênfase nisso nas escolas de moda nacionais."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Há dez anos, não tínhamos autoestima na moda. Éramos muito colonizados. Se a moda ditava que a tendência era a mulher esquálida, a negação do corpo, mesmo que isso seja tão contrário à cultura brasileira, a gente seguia. Hoje, não. Agora é justamente a mulher sensual e luminosa brasileira que faz sucesso. Valorizamos nossa cultura e nossa moda, mas ainda temos que investir mais em infraestrutura. Quando conseguirmos aliar nossa identidade de moda à logística, o que acho que pode acontecer em uma década, estaremos em condições de concorrer com países como a Itália."

Por falar em concorrer, se as considerações variam, em um quesito todos os quatro estilistas que já passaram pela sabatina de uma semana de moda global concordam: a concorrência pode não ser desleal, mas é cruel. "Desfilar no Brasil é um desafio diferente. Aqui a gente tem o mundo como concorrência e não somente as grifes brasileiras", comenta Herchcovitch.

Jeitinho fashion. Claro que o famoso jogo de cintura do brasileiro tem suas vantagens na hora de fazer a diferença. "Tem uma PR daqui que sempre fala que quando a grife é brasileira, ela nem se preocupa, porque sabe que a gente vai dar conta dos contratempos que aparecem normalmente. Já os estrangeiros são mais apegados às estruturas fixas e muitas vezes não sabem o que fazer quando a fila A lota e ainda tem muita gente para encaixar. Nestas horas, brasileiro pega cadeira extra e pronto", conta Jacimar.

Por falar em atender a clientela fashion com atenção redobrada, a Iódice uniu o barato ao agradável e aderiu à tendência da presentation, que nada mais é que uma apresentação. "Em vez de desfilar, organizamos a coleção em um lugar lindo, que pode ser uma mansão, uma galeria, e mostramos a coleção de uma forma mais informal. Uma parte dos looks fica em manequins fixos. A outra é desfilada por tops no próprio local", explica Valdemar Iódice.

A tática, adotada pela marca neste ano, além de garantir um contato mais pessoal com o designer, oferece o privilégio de literalmente "ver com as mãos" cada detalhe de cada peça, perfeito em tempos de crise. "Sempre foi um sonho desfilar nos EUA. É um mercado importante para a Iódice e uma plataforma para o mundo. Mas, com a crise, bancar um desfile na NYFW ficou muito caro. Esta foi a forma de não deixar de mostrar nossas coleções", acrescenta Valdemar, que faz sua presentation da coleção primavera-verão em outubro em Nova York.

Herchcovitch também aposta na constância para firmar sua grife. "Um desfile nos EUA custa cerca de US$ 200 mil. A inconstância e a falta de estratégia são fatais para qualquer marca."

Vale lembrar que, com exceção de Miele (que só desfila em NY), as coleções que os brasileiros desfilam nesta semana são as mesmas já reveladas na São Paulo Fashion Week, em junho. Herchcovitch, que encara o desafio duplo de mostrar seu trabalho na grife que criou e na Rosa Chá (que assumiu como diretor criativo há menos de um ano), garante que, apesar dos gostos internacionais variarem, não há diferença. Valdemar confirma. "Levo exatamente a coleção que mostrei aqui. Não posso mudar o conceito que apresentei. Faço moda para uma mulher urbana e sofisticada, que vive tanto em São Paulo quanto em Nova York e Londres."

O que importa mesmo é ser criativo. "A única diferença que diria entre minha moda e a chamada moda internacional é que um vestido meu é feito para um corpo em movimento, como o brasileiro. O europeu e o americano criam para um corpo mais estático. Diria que eles criam roupa para uma fotografia. Eu, para um filme", analisa Miele. "Mas há gosto e espaço para todos. A moda gosta e valoriza as particularidades. E isso o brasileiro tem de sobra."

TIPO EXPORTAÇÃO

Diferencial

Em um casarão de Manhattan, a Iódice mostrou sua coleção outono-inverno 2010 em fevereiro. "A concorrência internacional é imensa. O grande diferencial da Iódice são as criações em jérsei. E isso a Diane von Furstenberg faz muito bem no exterior. Mas com a modelagem e o toque brasileiro, cheio de movimento, só a gente faz."

Espada de São Jorge

A Rosa Chá trocou a estampa de Tinhorão (na foto maior ao lado, na cabeça e na estampa do vestido) pela Espada de São Jorge (acima). "Na minha coleção (Alexandre Herchcovitch) nada muda. Na da Rosa Chá, mudamos a estampa porque já havia sido comercializada no pré verão em Miami e Nova York, Porém nada foi criado de novo", explicou Herchcovitch.

Trilha especial

Carlos Miele faz moda em movimento. E sabe ser carinhoso com o corpo da mulher como poucos estilistas. Esta ternura ganha dose extra na participação especial do desfile que o estilista faz amanhã no Lincoln Center. Carlos convidou Bebel Gilberto para cantar Another Brick in The Wall, do grupo inglês Pink Floyd. "Meus desfiles costumam ser muito simples. Mas adoro investir nas trilhas sonoras. Em 2008, Seu Jorge cantou e até hoje as pessoas comentam. Espero que a apresentação de Bebel seja tão especial quanto", conta Carlos, que, na foto acima, carrega o violão da cantora pelas ruas de Manhattan.