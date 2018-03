A naturalidade do crime

No estado atual da civilização, as regras não são mais norteadas pela promoção do bem geral. Assim, o crime estende uma teia sedutora que atrai almas desavisadas e bem-intencionadas. As boas intenções nunca serão suficientes, é sabido que o caminho do inferno é pavimentado pelas boas intenções que não foram levadas à prática. O crime se norteia por regras egoístas, não se importa em promover o mal-estar alheio, desde que haja a satisfação dos projetos particulares. A tentação do crime começa com pequenas infrações, que parecem naturais, dada a urgência de satisfação que os desejos particulares impõem. De pequena em pequena infração chega-se um dia ao grande crime com a mesma naturalidade de quem decide o que vai comer nesse dia.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Os laços de cooperação devem substituir os de competição. Este processo está longe de ser fácil, requer grandes sacrifícios. De sua parte, o maior sacrifício de todos será desacelerar para andar no ritmo da maioria.

TOURO 21-4 a 20-5

Quando as atitudes radicais se tornam parte da rotina, certamente perdem seu impacto, pois são esperadas. Há certos casos que admitem o radicalismo, porque exigem medidas emergenciais. Só assim esse será eficiente.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

É importante experimentar, mas na práti-ca você sabe que terá de superar temores, culpas e pudo-res se quiser aproveitar o que as experiências transmitem. O caminho não é fácil, mas quem disse que viver é fácil?

CÂNCER 21-6 a 21-7

Nenhuma injustiça deve passar em branco. Porém, se você confunde uma atitude desavisada com outra, intencionalmente injusta, ao reagir negativamente sua alma produzirá as atitudes injustas. Melhor não cair nessa.

LEÃO 22-7 a 22-8

Tenha em mente fazer o necessário para facilitar tudo para todo mundo. Na situação atual, não será sua alma que emitirá as ordens, mas o que inicialmente pareceria negativo vai transformar-se em positivo ao longo do tempo.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Pense no momento atual como pleno de potencialidades e, por isso, não pretenda urgência nas realizações, mas aposte no futuro. Pense no momento atual mais como semeadura do que colheita. Assim o aproveitará melhor.

LIBRA 23-9 a 22-10

Divertir-se não é fazer vista grossa aos problemas. Pelo contrário, para você enfrentá-los devidamente e tomar atitudes eficientes é muito importante adquirir a leveza que só

a diversão poderia fornecer.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Desejos irrelevantes cuja satisfação seria perda de tempo e dinheiro precisam ser sacrificados em nome de outros, maiores e mais importantes. É necessário organizar-se para sua alma não ser escrava dos desejos.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Você não precisa angustiar-se por ver que os assuntos que considera mais importantes não entram na mesa de negociação. Neste momento seria sábio de sua parte fazer menos exigências e mais concessões.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Procure afastar a ansiedade de sua mente, porque ainda que as coisas que acontecem sejam motivo para alimentá-la, na prática seria um luxo dedicar-se a ela em vez de tomar as atitudes pertinentes a cada caso.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A força das circunstâncias é maior do que sua capacidade de superá-las. Sua alma se sente angustiada com isso, porque parece que vai durar eternamente. Porém, não é assim, essa situação é meramente passageira.

PEIXES 20-2 a 20-3

O verdadeiro poder será sempre discreto, porque aquele que precisar de dar gritos e murros na mesa para se manifestar será também o mais frágil de todos. Evite cair na tentação de se ver na obrigação de manifestar seu poder.