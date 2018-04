A não-ficção, com Humberto Werneck Uma oficina de não-ficção será ministrada pelo premiado escritor e jornalista Humberto Werneck, na OFICINADEESCRITACRIATIVA. O curso tem a intenção de combinar aspectos da escrita brasileira com a metodologia dos programas de "creative writing" americanos e europeus. O público alvo são autores em formação e o curso é anual, com apenas 15 vagas para favorecer a prática do texto de todos os participantes. As informações para os interessados estão no site www.oficinadeescritacriativa.com.br/cursos.asp). As inscrições vão até o dia 5 de fevereiro e as aulas, semanais, terão três horas de duração. O começo está previsto para o dia 15 de março.