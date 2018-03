A música zen e a purgação da guerra

Datado de 1956, quando a lembrança da derrota na 2.ª Guerra era ainda muito próxima do povo japonês, o filme traz pelo menos um ponto de contato temático com Corações Sujos, o livro de Fernando Morais adaptado pelo cineasta Vicente Amorim e ainda inédito nas telas. Nos dois casos, trata-se de uma questão japonesa por excelência - a dificuldade de aceitação da derrota na 2.ª Guerra Mundial. No caso de Amorim, a história limita-se ao território brasileiro, com o conflito no interior da comunidade imigrante japonesa entre a parte que aceitava a derrota e a outra, que tinha essa aceitação na conta de ato de traição.

No caso de Ichikawa, essa questão crucial se coloca no calor mesmo do campo de batalha, quando um jovem soldado, Mizushima, é encarregado de convencer um pelotão a se render aos ingleses para que não se perdessem mais vidas inutilmente. Transtornado pelo morticínio que testemunha, Mizushima troca o uniforme de soldado pelo hábito de monge e sai em peregrinação, enterrando os cadáveres que encontra pelo caminho. É um harpista de talento e pratica sua arte como uma belíssima forma de expiação.

Música e luz compõem a atmosfera desse filme bastante lacônico e, talvez por isso mesmo, muito impressionante. Com sua música e seus contrastes fotográficos, Ichikawa pinta o horror da guerra de uma forma nada retórica e alcança grande intensidade dramática com essa economia de meios. Já se disse, e com razão, que Ichikawa usa a paisagem desolada, marcada pelas cicatrizes das batalhas, como uma personagem adicional e muda em seu filme - e também por isso bastante eloquente. Nessa obra em que a música é tão importante, valoriza-se igualmente o silêncio. Juntando, com parcimônia o horror ao poético, Ichikawa alcança um ponto muito alto na representação sobre o horror e o absurdo da guerra.

O curioso é que o próprio diretor faria mais tarde um remake, em cores, de A Harpa da Birmânia, mas, ainda que mais ocidentalizado, não obteve a mesma repercussão do filme original, premiado no Festival de Veneza.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De qualquer forma, Kon Ichikawa se tornou um dos nomes provenientes do chamado novo cinema japonês, ou nouvelle vague nipônica, mais conhecidos no Ocidente.