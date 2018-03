A música indie como grande negócio Num ano de recordes para um festival que surgiu pequeno em 1987 para divulgar a nova música de Austin, depois do Texas, o Sxsw 2010 apresentou 1.981 bandas de 55 países para cerca de 13.000 pessoas (jornalistas, publicitários, caçadores de tendências e, principalmente, gente da indústria da música), fora os milhares de fãs. Na verdade existem dois Sxsw: à noite, a programação regular de 80 bares com shows das 19 h à 1 h ininterruptos; e, desde o meio-dia, festas paralelas com as mais disputadas atrações do festival montadas por empresas que vão de Taco Bell à Harley-Davidson, todos querendo associar seus nomes à música nova.