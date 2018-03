A mudança de foco

A graça infinita da Vida Una que circula eternamente pelo Universo está ao nosso alcance, mas é um paradoxo, está tão próxima e ao mesmo tempo tão distante sua conquista. Por puro medo e por ideações mesquinhas nos encerramos em bolhas existenciais nos separando artificialmente da graça infinita de sermos parte ativa da natureza, do sistema solar e do Universo. Essa imposição de nossa ignorância não é produto das circunstâncias, é intencionalmente executada; não nos faltam informações e conhecimento para reverter essa brutalidade. Na prática, é por sermos menos do que poderíamos ser que produzimos miséria em vez das riquezas que supostamente buscamos conquistar. Quem toma a corajosa atitude de buscar a verdadeira riqueza, que é integrar-se ao Infinito, conquista todo o resto por agregado.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Crie uma distância sábia das pessoas no dia de hoje, pois o mundo anda produzindo muita desorientação e ansiedade e, certamente, essas condições se manifestarão através das pessoas. A distância preservará você.

TOURO 21-4 a 20-5

O enfado com que normalmente as pessoas tratam os assuntos menores da vida cotidiana não é condizente com a importância deles. Sem mínimo ritmo e harmonia no cotidiano todo outro grande projeto se desintegraria.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Divertir-se é um direito legítimo, mas quando desempenhado na hora propícia. Utilizar o tempo consagrado a executar suas responsabilidades para exaurir sua energia seria um modo de corromper sua vida.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Seu mundo interior de sensações é, em geral, uma bússola eficiente e confiável, mas não sempre. Agora, por exemplo, é o momento em que se torna propício observar as sensações com um pouco mais de distanciamento.

LEÃO 22-7 a 22-8

Uma vez que as palavras saiam pela boca, não podem mais ser recolhidas. As palavras são armas letais em muitos casos, pois com poucas palavras precipitadas impensadamente se pode arrasar a vida alheia.

VIRGEM 23-8 a 22-9

O valor das coisas não se mede através do mercado, mas pelo significado que elas terão para você. Esse significado está inscrito na intimidade subjetiva, é invisível, porém, mais real

e valioso justamente por isso.

LIBRA 23-9 a 22-10

O peso das circunstâncias é enorme, mas mesmo assim você não deve se dobrar a ele, precisa continuar sustentando sua posição ainda que isso não lhe garanta popularidade. Não se importe com a simpatia, mas com a eficiência.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Tudo que parecia real e concreto se torna indefinido e de contornos difusos. Assim são as coisas, se acostume com isso porque assim são as coisas no mundo humano, todas as certezas serão sempre temporárias.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Nem todas as pessoas são pouco confiáveis por serem essencialmente más. Você precisa dar um desconto e tratar as pessoas com mais compaixão; a indefinição de tudo cria desorientação até nas pessoas de boa índole.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Descanse, você não precisa fazer esforço o tempo inteiro nem tampouco assumir que toda hora é propícia a objetivar seus anseios. Há momentos, como os de Lua Vazia, que apenas servem à despreocupação.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Existindo num mundo que não tem mais estrutura sólida, pois se desmancha dia a dia no ar, tornando insustentável a vida dos seres humanos, é melhor aceitar a necessidade de se reinventar constantemente.

PEIXES 20-2 a 20-3

Toda precipitação deve ser contida para você observar melhor o curso dos acontecimentos. Quando sua alma se sentir tentada a tomar decisões em cima da pinta, reflita e se convença de que nada seria tão urgente assim.