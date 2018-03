'A Mosca' é adaptado para os palcos e vira ópera em Paris

O filme A Mosca, de 1986, foi adaptado para os palcos na forma de ópera. A estréia mundial foi na quarta-feira passada, 2, no Teatro Chatelet, em Paris, e em setembro o espetáculo será apresentado em Los Angeles. Veja também: Galeria com fotos de 'A Mosca' O diretor da ópera é o mesmo do segundo filme, o canadense David Cronenberg. Um grande cuidado foi tomado com maquiagem e a música foi composta por Howard Shore, o mesmo que fez a partitura do filme. A estória trata de um cientista que testa sua invenção - um teletransportador - sem perceber que uma mosca entrou no aparelho no momento da experiência. Deste momento em diante ele sofre uma metamorfose, ganhando aspectos de uma mosca gigante. O filme de Cronenberg, estrelado porn Jeff Goldblum, foi inspirado em A Mosca da Cabeça Branca, um clássico do cinema de terror, filmado em 1958 com Vincent Price e que, por sua vez, foi baseado em um conto escrito pelo britânico George Langelaan. "É uma estória de amor e de morte, amor que sobrevive apesar da decadência física e leva ao sacrifício final", disse Shore. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.