A modelo Raica rompe namoro com o jogador Ronaldo Depois de meses de especulações, agora é oficial: Raica e o craque de futebol Ronaldo não estão mais juntos. A modelo de 22 anos, nascida em Niterói, assumiu nesta sexta-feira que deu um basta na relação, segundo revelou o assessor da top, Sérgio Matos, da agência 40 Graus Models. Segundo Matos, Raica estava cansada das "escapadas" de Ronaldo. "Ela começou descobrindo coisas no Orkut", afirmou Matos, acrescentando que depois começaram a aparecer outras evidências de que Ronaldo poderia estar saindo com outra garota. "Muita gente começou a avisá-la", disse Matos. "E depois apareceu a foto no jornal hoje", acrescentou. Aparentemente a publicação da foto em que Ronaldo aparece ao lado de outra mulher, em um jornal carioca, motivou Raica a assumir de vez o rompimento. A top, que estava junto com o jogador há cerca de um ano, tomou a decisão de colocar um ponto final na relação há alguns dias, de acordo com seu assessor, pois o namoro "já estava esfriando, um morando lá, outro aqui". Ronaldo mora em Madri, na Espanha e Raica, em Nova York. Um dos últimos desfiles da modelo no Brasil foi para a grife TNG, em 11 de junho, no Fashion Rio. Ela e Gisele Bündchen eram as grandes estrelas do evento. Sua carreira decolou após o começo do namoro com o atacante Ronaldo, da seleção brasileira. Tudo começou em festa e passarela A primeira pista de que eles começavam a ter um caso foi em setembro do ano passado, quando Ronaldo Fenômeno apareceu causando frisson no desfile da Rosa Chá, durante a São Paulo Fashion Week. Ele se sentou na primeira fila ao lado dos amigos Álvaro Garneiro e Caroline Bitencourt, aquela modelo que foi expulsa do casamento do craque com Daniella Cicarelli, no Castelo de Chantilly, em Paris, dia 14 de fevereiro de 2005. O casamento do ano durou menos de três meses, e terminou em 11 de maio. Em setembro, a presença de Ronaldo no desfile da Rosa Chá marcou o início de seu relacionamento com Raica, que havia conhecido há poucos dias em uma festa em São Paulo.