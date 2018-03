A moda do tomara-que-caia na passarela do Oscar

As atrizes, diretoras e outras belas mulheres de Hollywood, especialmente as indicadas ao Oscar, fizeram um show à parte na maior festa do cinema americano, com mais glamour que nas últimas edições, mas sem muitos excessos.

Sandra Bullock. Foto: Paul Buck/EFE

Enquanto os homens desfilaram com o tradicional smoking preto, as mulheres vestiam longos de cores lisas, a maioria com decotes tomara-que-caia com alguma assimetria. Algumas preferiram broches para quebrar a simplicidade.

Vencedora do Oscar de Melhor Atriz por "Um Sonho Impossível", Sandra Bullock chegou em um vestido Marchesa dourado de cetim e renda justo e com cauda de sereia, que até lembra a própria estatueta do Oscar. Já sua rival nesta categoria, a veterana Meryl Streep, escolheu um elegante vestido branco com mangas abertas.

Cinza com mangas transparentes foram as cores escolhidas por Helen Mirren, indicada a Melhor Atriz por "The Last Station". Carey Mulligan, protagonista de "Educação", optou por um tomara-que-caia preto e cristais. E Gabourey Sidibe, de "Preciosa", chegou vestindo azul, uma das cores da noite.

Vencedora do Oscar de Melhor Direção, Kathryn Bigelow, de "Guerra ao Terror", brilhou com um vestido cinza de alças, com um broche no peito no mesmo tom.

` Penélope Cruz. Foto: Mark Terril/AP

Já Vera Farmiga exibia um vestido de Marchesa vermelho plissado que se destacava sobre o tomara-que-caia. De acessórios, usava brincos redondos, mas sem exceder nas joias.

Para dar tempo de tudo, a atriz, de origem ucraniana e radicada em Nova York, conta que se levantou hoje às seis da manhã para se arrumar para a cerimônia.

Outra das indicadas na mesma categoria, Maggie Gyllenhaal se destacou com um tomara-que-caia em tons azuis, pretos e com pinceladas em branco, de Dries van Note. Ela chegou de mãos dadas com seu marido, o ator Peter Sarsgaard, que estava de aniversário.

A atriz e cantora de origem porto-riquenha Jennifer López, que chegou ao Teatro Kodak com seu marido, o cantor Marc Anthony, escolheu um vestido rosa claro de Armani Privé com uma enorme saia de cauda.

Zoe Saldana, a atriz de origem dominicana, protagonista de "Avatar", se destacou com um Givenchy de alta costura, com corpo brilhante e sobressaia com tons crescentes de roxo e púrpura, até chegar ao preto no final.

Também chamou a atenção sua companheira em "Avatar" Sigourney Weaver. Mesmo sobre o tapete vermelho, a atriz arriscou um longo vermelho de corte romano, atado com um broche no ombro esquerdo e um laço preto na cintura. Ela se disse encantada por voltar a trabalhar com James Cameron após "Aliens" (1986).

Igualmente vermelho, mas escuro, da desenhista Donna Karan, foi o tomara-que-caia da espanhola Penélope Cruz, indicada a Melhor Atriz Coadjuvante neste ano pelo musical "Nine".

Sarah Jessica Parker, protagonista da série de TV "Sex and the City", veio acompanhada do marido Matthew Broderick (o inesquecível Ferris Bueller de "Curtindo a Vida Adoidado"). Ela usava um tomara-que-caia Channel Couture amarelo claro, com flores prata no decote e um bracelete, além de um penteado à la anos 50.