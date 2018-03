A mente é o sexto sentido

Apenas as almas empenhadas no domínio da mente conseguem dominar seus destinos também. Todas as outras dependem da força das circunstâncias, sempre caprichosas, e vão de um lado a outro sem eira nem beira, já que os pensamentos parecem pensar-se sozinhos sem haver um pensador interno a dominá-los. Na mente acontece a grande confusão, mas na mente também acontece o esclarecimento. A mente é aquele sexto sentido tão famoso, a capacidade de reconhecer o mundo invisível e de intervir ativamente nele. Todo mundo tem pressentimentos, mas poucas são as pessoas que conseguem intervir e mudar o rumo das coisas com a ajuda desses pressentimentos. Elas são as que inadvertidamente começaram a desempenhar o papel de dominadoras da mente, do sexto sentido.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Prefira as pessoas difíceis neste momento, pois é com elas que você desenvolverá melhores projetos. As pessoas fáceis podem ser muito simpáticas, mas dificilmente cumpririam suas promessas depois. Isso seria frustrante.

TOURO 21-4 a 20-5

A urgência que você experimenta não é compatível com as circunstâncias, que trouxeram questões que provocaram demoras. Tais demoras se mostrarão providenciais, desde que você não force demais as coisas.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Sua alma não é obrigada a satisfazer todos os desejos. Você é uma alma humana capacitada a funcionar com a mente superior, que tem pleno domínio sobre os desejos e, se for necessário, pode renunciar a vários deles.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Se tudo pudesse ser sabido com antecedência, o espírito de aventura teria se tornado obsoleto. Porém, continuamos tendo incerteza a respeito do futuro e, por isso, o espírito de aventura ainda é necessário e atual.

LEÃO 22-7 a 22-8

Nada deve ser dado por sabido nem tampouco pressupor que as pessoas que acompanham você nesta par-te do caminho devam adivinhar o que você deseja. Explique tudo direito e os resultados serão melhores para todos.

VIRGEM 23-8 a 22-9

O progresso acontece quando há equilíbrio entre as conquistas materiais e espirituais. Muito espírito e pouca matéria resulta em excesso de imaginação. Muita matéria e pouco espírito resulta em excesso de vícios.

LIBRA 23-9 a 22-10

Nada de novo aconteceria entre o céu e a Terra se as pessoas não ousassem ir além de seus temores e pudores, atrevendo-se a experimentar. Agora é o momento de você demonstrar na prática que isso é possível e auspicioso.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Tudo que fizer, faça-o o mais discretamente possível, pois isso evitará que a incompreensão crie obstá-culos e problemas que desvi-ariam o foco do que realmente interessaria conquistar. Aja com absoluta discrição.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Sucesso verdadeiro não é você conquistar todas suas pretensões, pois isso feriria os interesses alheios e, assim, ao longo do tempo sua posição se enfraqueceria. Sucesso verdadeiro consiste em fazer concessões.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Cada objeto que você adquire se transforma em tempo que você gastará em sua manutenção. Pense nisso antes de adquirir precipitadamente algum novo objeto. Pense no depois, pense no tempo que você gastará.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A maior prova de espiritualidade não resulta de longas meditações ou de contemplações místicas, mas do esforço para colocar em prática todas as virtudes que são sabidamente espirituais. O espírito é pragmático.

PEIXES 20-2 a 20-3

Quem disse que a experiência de vida seria fácil? Fácil é apenas para as pessoas que nada pretendem. Porém, almas como a sua, que muito querem da vida, necessariamente se envolvem em caminhos de alta complexidade.