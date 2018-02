A melhor versão para cinema é inédita no País

Vargas Llosa teve três de seus romances levados ao cinema: A Cidade e os Cachorros (matriz de La Ciudad y los Perros e de El Jaguar), Tia Julia e o Escrevinhador e Pantaleão e as Visitadoras.

Os dois títulos que alcançaram sucesso trazem a assinatura do cineasta peruano Francisco Lombardi. O primeiro, La Ciudad y Los Perros (inédito no Brasil), deixou Llosa tão motivado, que ele arregaçou as mangas e ajudou Lombardi a divulgar o filme no Peru e em festivais internacionais.

La Ciudad y los Perros se ambienta na Academia Militar de Lima, onde Llosa estudou. O romance foi traduzido no Brasil primeiro como Batismo de Fogo. Depois como A Cidade e os Cachorros.

A outra adaptação de Lombardi para romance de Llosa - Pantaleão e as Visitadoras - foi produzida em 2000 e fez imenso sucesso no Peru e na Espanha. No Brasil, além de relativo sucesso de público (perto de 100 mil espectadores), conquistou os principais troféus Kikito, no Festival de Gramado, e está disponível em DVD.

Llosa cedeu Tia Julia e o Escrevinhador para que fosse transformado em filme pelo americano Jon Amiel. O resultado, uma comédia intitulada Tune in Tomorrow (1990), não foi satisfatório.

Destino menos notável, ainda, teve uma recriação de La Ciudad y los Perros, produzida na antiga União Soviética, em 1986. A russa Elena Beliakova, tradutora e especialista na obra de Jorge Amado, explica que O Jaguar foi realizado em seu país, porque o diretor chileno, Sebastian Alarcon, lá estava exilado. "O filme promoveu várias modificações no romance de Vargas Llosa. Em vez de ambientar a trama numa academia militar, em Lima, o diretor preferiu transferir a ação para o Chile", acrescenta Elena Beliakova.

MARIA DO ROSÁRIO CAETANO É JORNALISTA E AUTORA DO LIVRO CINEASTAS LATINO-AMERICANOS

