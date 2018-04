A melhor imagem que poderia ficar de Mercedes Sosa

Um ano antes de morrer, Mercedes Sosa fez uma grande turnê por países da Europa e em sua própria nação, a Argentina. Com quase 74 anos, mostrava ainda os graves seguros e um poder de comover grandes plateias sem apelações que marcou toda sua carreira. A despedida de Mercedes, gravada durante essa turnê de 2008, tem belos momentos, desde Zamba para no Morrir até Maria Maria, de Milton Nascimento e Fernando Brant, desfilando por pedras do quilate de Como la Cigarra, Gracias a la Vida e Guitarra Dímelo Tú.

OUÇA TAMBÉM

PROPOSICIONES

Artista: Pablo Milanés. Álbum:

Proposiciones Preço: indefinido