À meia luz

A caixa suspensa de concreto e vidro do Masp, criada pela arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992), é uma "imensa tela", como diz o curador do museu, Teixeira Coelho. "Projetos para a fachada do Masp eu tenho, mas sem recursos, não chegam a ser mais que projetos", ele completa. Em junho do ano passado, o artista Marco Giannotti e o Grupo de Pesquisas Cromáticas propuseram a realização da obra Cor-Luz, intervenção artística com luzes para o Masp, Pinacoteca e o novo edifício do Museu de Arte Contemporânea da USP, onde funcionava o Detran. Por falta de patrocínio, não foi possível a concretização do trabalho.

"Prestamos o concurso Arte na Cidade e ficamos em oitavo lugar, sendo que apenas os seis primeiros projetos tiveram verbas. Mas a ideia era muito bonita, pois o projeto planejava fazer com que o próprio museu se tornasse uma obra de arte, cada um com uma cor e pulsação diferente, de modo que a cidade, à noite, teria estes grandes eixos de luz pulsando", explica o artista.

Pelo projeto Cor-luz, a Pinacoteca teria suas janelas iluminadas de vermelho numa homenagem às gravuras de Oswaldo Goeldi; o MAC-USP, seus vidros com luzes verdes numa referência ao artista e paisagista Burle Marx; e o Masp, a transformação de sua fachada num grande cubo amarelo luminoso em citação ao escultor e pintor Aluisio Carvão. Por ora, o grupo está trabalhando para conseguir patrocínio para a realização de um livro sobre cor e de uma exposição dos alunos no Paço das Artes.

"A recepção inicial (à intervenção) foi muito boa. A Regina Silveira a o Celso Favaretto, que são do conselho (do Masp), também gostaram muito do projeto. Mas na hora de nos dar a carta de anuência, ou permitir uma visita técnica, houve um grande silêncio, mesmo após várias tentativas de contato, ao contrário do MAC e da Pinacoteca", conta o artista Marco Giannotti. Segundo o próprio, apenas agora ele recebeu uma carta do Masp, de 14 de junho de 2010.

"Como diretor, não recebi a proposta dele", diz Luiz Pereira Barretto. Segundo ele, o Masp está começando o projeto de iluminação com LEDs na fachada do edifício em caráter experimental. "Não há nada fechado, nem existe projeto executivo para isso", continua o diretor secretário-geral do museu. "Não inscrevemos nada nas Leis de Incentivo e às vezes até conseguimos doações diretas", afirma Barretto. "Não é uma obra artística, é mais pela preocupação de fazer com que o museu aparecesse na Paulista e para que o vão livre fique mais claro." "Seria um presente para a cidade", diz Teixeira Coelho.

O curador do Masp afirma que a iluminação não atrapalharia futuras intervenções artísticas na fachada do prédio. Ele cita que está prevista para o fim de julho, durante o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (File), uma projeção performática temporária de um grupo belga no edifício. Já um projeto antigo para a fachada do Masp, do videoartista Eder Santos, ainda não foi possível por falta de recursos. Coelho também conta que o museu cogita fazer testes com LEDs para a iluminação interna do museu.