A 'máquina de matar fascistas'

Filho de um vaqueiro, nasceu em 1912 em uma Oklahoma rural, e foi a voz de protesto das agruras da Grande Depressão norte-americana. Ele pegou seu violão, pôs nos ombros e foi para a estrada, tornando-se um cantor folk, violonista, pescador, ator, artista. Andava de carona em vagões de trens, tocava para homeless, tornou-se uma lenda. Escreveu em seu instrumento: "Essa máquina mata fascistas". Berrou ao lado dos sindicatos e lutou por direitos civis.

A abrangência de sua arte é emparelhada com a de Mark Twain, e ele foi também uma referência para o estilo de vida dos beatniks. Morreu em 1967 no Queens, em Nova York.

É considerado a maior influência de Bob Dylan - seu encontro está narrado de forma alegórica no filme Não Estou Lá, de Todd Haynes. Não só: Bruce Springsteen costumava prestar tributo a Guthrie em seus concertos cantando sempre sua letra mais famosa, This Land is Your Land.

A saga de Woody Guthrie foi objeto de um filme romanceado, Essa Terra é Minha (Bound for Glory, 1976), dirigido por Hal Ashby e estrelado por David Carradine e Ronny Cox (o também lendário cantor Tim Buckley faria o papel principal, mas morreu pouco antes).

Foi um personagem endeusado, mas uma biografia escrita por Joe Klein cuidou de dar também sua dimensão humana. Antes de completar 15 anos, Woody perdeu uma irmã em um incêndio. A mãe foi internada em um sanatório com uma doença misteriosa que ele herdaria. Sua ex-mulher testemunhou que ele fora um marido sofrível, pai negligente e amigos o definiam como "difícil".

Ainda assim, o espírito de Woody Guthrie paira acima de algumas das canções e cenas libertárias mais alto astral do pop. Por exemplo: quem pode garantir que não é sua alma que move aquela cena do ônibus hippie do filme Quase Famosos, na estrada, quando eles todos cantam juntos Tiny Dancer, do Elton John? J.M.