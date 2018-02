A mãe gélida que rejeita o próprio filho

22 H NO TELECINE CULT

(Ordinary People). EUA, 1980. Dir. de Robert Redford, com Mary Tyler Moore, Donald Sutherland, Timothy Hutton, O longa de estreia do astro Redford na direção ganhou um monte de Oscars, mas não o que mais merecia - o de melhor atriz para Mary Tyler Moore. Ela é gélida como a mãe que não gosta do próprio filho e não consegue esconder que seu favorito, o 'outro', morreu num acidente pelo qual responsabiliza o que sobreviveu. É um grande filme sobre a desintegração da família. Reprise, colorido, 123 min.

VEJA TAMBÉM

De Olhos bem Fechados

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Eyes Wide Shut). EUA, 1999. Dir. de Stanley Kubrick, com Tom Cruise, Nicole Kidman. Drama. TCM, 22 h. Colorido, 159 min.