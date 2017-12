A 'Macondo' de García Márquez se enche de saudade por morte do escritor Folheando fotografias com cantos dobrados, Nicolás Ricardo Arias sorri enquanto relembra reuniões de família com seu primo Gabriel García Márquez em Aracataca, um vilarejo na Colômbia onde o famoso escritor nasceu e se inspirou para criar a sua "Macondo", cenário do romance "Cem Anos de Solidão".