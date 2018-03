A luxuosa 'geral' no choro do país O projeto Panorama do Choro Brasileiro terá um show de lançamento amanhã, no Auditório Ibirapuera, com convidados como Nailor Proveta, Luizinho 7 Cordas, Milton de Mori e Zé Barbeiro. Os ingressos para o show então entre R$ 15 e R$ 30. Informações: 3629-1075.