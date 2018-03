Defina sua personagem.

A Karen é o que chamamos de atriz "verde" e está desanimada. Ela é mais reservada e não é 100% segura de si nem do que é capaz. Ela quer fazer sucesso, mas não quer fazer nada que vá contra sua ética. É muito pura e acha que as pessoas devem alcançar o sucesso por meio do esforço. Mas não é isso o que acontece nesse meio.

Qual a mensagem de Smash?

É claro que há drama, mas no geral, a mensagem é positiva para aqueles que estão em busca do sucesso.

Qual o apelo da série para quem não é fã de teatro?

Não é preciso gostar de teatro para gostar de Smash. Eu tenho curiosidade de acompanhar séries de advogados, médicos, bombeiros... Porque dá uma ideia de como é a vida em um mundo diferente do seu. Acho que as pessoas sempre ficam intrigadas com isso.