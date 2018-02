A luta absoluta

O bem e o mal não são figurinhas de contos de criança que devam ser desprezadas, já que reconhecemos nuances entre um e outro extremo. Aqui na Terra de nossa humanidade o bem e o mal disputam território dentro e fora de nossas almas, sendo irrelevante essa diferença entre o subjetivo e o objetivo, a luta é absoluta. Reconheça você o bem em todo movimento que promova a distribuição, a confiança e a reciprocidade. Ao mesmo tempo reconheça o mal nos impulsos de acumulação, de infidelidade, de apropriação indevida, pois ainda que de forma imediata essas atitudes pareçam sensatas, elas promovem miséria a longo prazo. A luta do bem e do mal possui caráter absoluto, dessa depende o que você chama misteriosamente de destino.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Aja da forma mais desapegada possível, faça o necessário independentemente dos resultados. Isso servirá para você preservar o bom humor e criar um ambiente de harmonia ao seu redor que afetará positivamente a todos.

TOURO 21-4 a 20-5

Uma dose de egoísmo é imprescindível para que as coisas se mantenham sob controle. Porém, não é fácil dosar com sabedoria o egoísmo, se houver excesso você será uma alma predadora e se faltar você será vítima.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Desconfiar indiscriminadamente de todo mundo planta a semente das traições e infidelidades, porque seu olhar se acostuma a enxergar apenas isso. Dê um passo ousado e comece a depositar confiança nas pessoas próximas.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Você não está só no caminho da vida ainda que em muitos momentos essa seja a aparência. Você não está só nem tampouco a longa espera por algo positivo signifique que sua alma tenha perdido o fio da meada.

LEÃO 22-7 a 22-8

Inútil tentar fingir que o medo não crava suas garras na alma, porque esse sim é um fiel companheiro do caminho, sempre espreita entre um assunto e outro fundamentando a maior parte das escolhas e decisões.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Sem dispor-se à aventura nenhum milagre nunca acontecerá, ou se por ventura acontecer você não o perceberá. Que milagre poderia acontecer à alma continuamente encerrada nas suas tarefas corriqueiras?

LIBRA 23-9 a 22-10

Em muitos casos a verdade isola as pessoas, porque em geral todo mundo prefere uma mentira digerível a uma verdade dura e difícil de engolir. Porém, no caso da evolução não se pode pretender conforto perpétuo.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A decisão é difícil e coloca sua alma numa posição solitária. Porém, você chegou até aqui e agora como resultado de outras decisões tomadas no passado. Por isso, não empurre a culpa às pessoas próximas.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

A verdade é que apesar de toda a decadência do mundo e o perigo que essa significa para a vida das famílias, também há no seu ventre a possibilidade de tudo se transformar para melhor. Há males que vêm por bem.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

A reciprocidade nos relacionamentos é a chave mágica que faz com que todos os benefícios imaginados fluam e provoquem progresso a todas as partes envolvidas. Essa reciprocidade anda na contramão da mesquinharia.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Decepcionar-se será sempre uma questão delicada, porém libertadora também. A verdade é que toda decepção é motivada pela necessidade que a alma tem de resguardar os sonhos e destruir as ilusões.

PEIXES 20-2 a 20-3

Demonstrar fragilidade não seria uma forma eficiente de encontrar ajuda agora. É que as pessoas andam complicadas demais e por isso evitam ajudar as outras. Isso é um erro, mas assim andam as coisas.