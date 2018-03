A Lua será Vazia das 10h36 até as 12h42, horário de verão de Brasília Quando você se despir da fantasia que convence sua mente de os problemas serem particulares e privados, você começará a perceber que esses são os mesmos para todos, para todas as famílias, somente mudando de nome e endereço. A partir de então se poderá encontrar soluções eficientes, já que esses problemas só podem se resolver grupalmente. Isso é tudo que o sistema corrupto e burocrático da atualidade teme, que as pessoas se congreguem para manifestar sua revolta. Porém, é isso mesmo que está em andamento, o pesadelo do sistema se cristaliza e atinge capitalistas, comunistas, religiosos e laicos, onde houver corrupção e burocracia infames a revolta que surge do íntimo da alma se manifestará e destruirá o que deve ser destruído.