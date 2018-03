A lua azul no Rio Cachoeiro

Nos anos 50, em Araraquara, aos domingos, enquanto os jovens corriam para a domingueira matutina nos clubes, eu ficava à espera da chegada da Manchete na banca de jornal. Chegavam poucos exemplares e logo se esgotavam. Eu queria a minha para ler Rubem Braga, Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos. Rubem era meu favorito, opinião compartilhada pelo Jurandyr Gonçalves Ferreira, professor de português, que, nas aulas, usava os textos de Rubem nas análises. Havia quem desprezasse a crônica, dizendo que era literatura menor, porém, Jurandyr alertava: "Não é menor um homem que escreve assim. Sintam o prazer da leitura".

Quando cheguei a São Paulo e fui trabalhar no jornal Última Hora, a certa altura meu chefe no caderno de variedades, UH Revista, foi o Egydio Squeff, que, na 2.ª Grande Guerra, tinha formado com Rubem e Joel Silveira o famoso trio de jornalistas de primeira linha. Squeff gostava de mim e passávamos horas a falar de jornal e literatura e ele contava coisas do Rubem, suas esquisitices, seu lado monossilábico, sua cara brava. Aconselhava: "Veja como ele escreve, tente chegar lá". Mais tarde, eu me perguntava como Rubem podia ter tanto sucesso com as mulheres, sendo como era? Inteligência e talento são armas para seduzir, dizia Squeff, um homem solitário que muito me ensinou.

Passados anos, entrei no grupo de escritores contratados por Marcelo Andrade para fazer parte da equipe da TIM que nos levava pelo interior do Brasil, falando de literatura. Certa vez, ao chegar ao Espírito Santo, dei com Rubem Braga me esperando. Falaríamos juntos em uma mesa no Sesc. Cordial, Rubem e eu tomamos café e partimos para o trabalho. Fiquei ansioso, Rubem chamaria toda a atenção para ele, dominaria a cena. Fiquei na minha. Começaram as perguntas. Na primeira, Rubem me olhou: "Responda você, por favor". A segunda foi para mim. A terceira, ele descartou: "Não quero comentar esse assunto". Foi me passando a bola. Finalmente, contou histórias sobre como havia escrito algumas de suas crônicas mais conhecidas. Falava calmo, não enrolava, não fazia pose, não se pretendia intelectual. Conversava. Conquistou a meninada. E eu. Há uma crônica do Rubem que é para mim modelo. Perfeita. Como tirar assunto da simples visão de um casal que vinha visitá-lo. Um texto de 1949 intitulado A Visita do Casal. Exato, perfeito.

Anos 80. Fui ao Rio de Janeiro para ser entrevistado por Marcia Peltier que tinha um bom programa de literatura na televisão. Ela contou que quando procurava locação, falou com Rubem e ele nos convidou para sua cobertura na Rua Barão da Torre. Recebeu-me com um sorriso, ofereceu água de coco (mas acho que ele bebia uísque) e eu me encantei com o famoso terraço onde havia plantas, frutas, tudo. Na hora da gravação, calou-se, apenas não conteve uma gargalhada, interrompendo a gravação, quando Marcia, que discutia meu romance O Ganhador, disse: "E esse novo livro, O Garanhão...?" Rubem: "Esse aí é o Loyola ou o Harold Robbins?"

Na última vez, a emoção foi grande quando me vi em Cachoeiro do Itapemirim, a cidade natal de Rubem. O pai dele - que teve 11 filhos - foi o primeiro prefeito da cidade, célebre por ter proibido carros de boi com o eixo muito apertado, o que provocava o folclórico rangido das rodas. Foi também quem dotou a cidade de luz elétrica. Fui à casa onde Rubem nasceu e a cidade o idolatra, tem um belo teatro com seu nome. Gosto muito de ver os lugares onde escritores nasceram ou viveram. Têm a alma deles. Porém, aquela noite em Cachoeiro foi especial e acho que o Rubem, que morreu há 15 anos, tinha "arranjado" tudo para mim. Era um 31 de maio, a noite da lua azul. A cada 19 anos há duas luas cheias por mês. Depois de minha palestra, saí caminhando. Então, vi a lua azul, certamente enviada por Rubem, refletida no Rio Cachoeiro, lento, volumoso.

IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO É ESCRITOR, CRONISTA DO CADERNO 2, AUTOR DE ZERO (GLOBAL EDITORA), ENTRE OUTROS LIVROS