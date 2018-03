A libido está à solta

Como é norma nos grandes festivais, a Mostra de São Paulo, com seu histórico de mais de 30 anos, não vai mais aceitar que o Rio a transforme num evento de segunda mão, exibindo antes os destaques da programação. Isso está forçando os próprios distribuidores a uma ginástica. Jean-Thomas Bernardini, da Imovision, está reservando para a Mostra o novo filme dos irmãos Dardenne e o novo de Alexander Sokurov, que vão, respectivamente, abrir e fechar o evento em São Paulo. O Fausto de Sokurov ganhou o Leão de Ouro - outras importantes atrações de Veneza, os filmes de David Cronenberg, A Dangerous Therapy, e Emanuele Crialese, Terraferma, integram a seleção do Rio.

A recente retrospectiva de Cronenberg no CCBB permitiu ao público revisar a obra de um artista importante, mas nem sempre palatável. Principalmente no começo de sua carreira, para tratar de seu tema favorito - as mudanças que os homens operam nos próprios corpos e que os transformam em aberrações aos olhos dos semelhantes -, Cronenberg recorria a imagens bizarras e a situações grotescas. Já houve uma mudança em Marcas da Violência e Os Senhores do Crime e ela se consolida agora na terceira parceria do diretor canadense com o ator Viggo Mortensen. Ele faz Freud em A Dangerous Therapy, que Cronenberg adaptou da peça de Christopher Hampton. Freud demora um pouco para aparecer.

Antes dele, aparecem Jung, Michael Fassbender, e Sabina Spielrein, Keira Knightley. O triângulo fornece o tripé sobre o qual se assenta o olhar que Cronenberg lança sobre os primórdios da psicanálise. Quando o filme começa, ela ainda não está consolidada e provoca incompreensão - digamos que a incompreensão permanece. Sabina se apresenta como o caso perfeito para aquilo que a mulher do dr. Jung define como 'a cura pela palavra'. A relação de Jung e Freud está sujeita a tensões. Freud, como figura paterna, espera que o outro seja seu discípulo. A pedra de toque de sua investigação científica, que ele quer manter como tal, é a libido. Jung abre a pesquisa para o misticismo e isso, para Freud, é inaceitável. Para complicar, Jung se envolve com uma paciente, Sabina.

A figura paterna tem estado em discussão nos recentes grandes filmes de Cronenberg. Freud é o pai, Jung, o filho transgressor e a libido, como espera o doutor vienense, está no centro de A Dangerous Therapy. Há uma atração óbvia entre Jung e Sabina, mas ela não é particularmente sexy para colocar o desejo no plano físico. É algo mais complexo e misterioso, que explode quando Otto Gross, Vincent Cassel, entra em cena como o paciente que coloca Jung no divã. Impulsionado, Jung inicia uma relação com Sabina. Quando termina, qual amante desprezada, ela reage. Atração fatal - mas permanece algo mais profundo. Quando reencontra Sabina, no fecho, e ela está grávida, uma nuvem passa no olhar do ator Fassbender, quando ele diz que aquele filho poderia ser dele (e ela concorda).

Libido, afeto. A aventura da mente rende um filme complexo, em que Cronenberg se mantém fiel a si mesmo sem ser bizarro nem grotesco. Mas certas imagens perturbam - não necessariamente o estímulo que a violência representa para Sabina, mas a expressão de Fassbender quando volta a bater na amante, a pedido dela. O novo Pedro Almodóvar, A Pele Que Habito, está previsto para estrear no começo de novembro. O de Bertrand Bonello, L'Apollonide - Os Amores da Casa de Tolerância, também está apontado para estrear em seguida. A Dangerous Therapy talvez demore um pouco mais. Todos trabalham na área nebulosa dos desejos que desencadeiam pulsões de morte. Não é mera coincidência que Cronenberg conclua seu filme com a informação de que, entre todos aqueles personagens, Jung foi o único que morreu pacificamente.

Existe libido em Terraferma - o garoto siciliano deseja a turista loira e ela parece retribuir, mas o quadro político e social atua contra no novo filme de Emanuele Crialese. De novo, como em Nuovomondo, o cineasta fala de imigração, mas ele ressalta. "Imigração, para mim, foi o que ocorreu no começo do século passado, quando levas de italianos partiram para a América. O que ocorre hoje precisa de outro nome. No mundo globalizado, onde a informação corre solta nas redes, o que estamos tolhendo é a possibilidade de movimento das pessoas."

Ele entende as reações dos europeus, e dos italianos, aos africanos que tentam entrar no país - navegando em balsas como os cubanos que, nos anos 1980, buscavam a América. Terraferma é sobre o envolvimento de uma família de pescadores da Sicília com uma mãe africana e seu bebê. Crialese começa filmando o barco debaixo d'água e conclui com uma imagem aérea, quando o jovem pescador tenta levar a mãe África ao encontro do marido. Entre esses extremos, onde fica a terra firme? Cabe ao público levar a reflexão adiante. "Você entendeu tudo e está colocando em palavras melhor do que eu poderia fazê-lo", conclui o autor.