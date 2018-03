A lembrança da descoberta da paixão pelo cinema

Meus encontros com Leon Cakoff foram menos frequentes do que eu gostaria. Mas apesar disso, ou talvez por causa disso, tínhamos um assunto predileto: Tremembé, bairro nos confins da zona norte da cidade onde ambos habitamos em momentos diferentes. Por várias razões o bairro tinha sido fundamental na vida dos dois e, com o tempo, das conversas começamos a evoluir para a ideia de fazer um filme sobre o bairro, um documentário mesmo.

Começando naturalmente pelo Cine Ypê. Transformado hoje num prosaico supermercado, o velho Cine Ypê trazia para o bairro o que os distribuidores de filmes reservavam para as salas de subúrbio. Tremembé, colado ao Horto Florestal, ao pé da serra da Cantareira, era o subúrbio do subúrbio. De vez em quando, chegava um grande sucesso, mas era exceção. O normal eram os chamados filmes B, com cópias riscadas e repetidas emendas com Durex que revelavam a longa sucessão de projetores que o filme tinha percorrido até chegar ao combalido projetor do Cine Ypê.

Foi nesse cinema que talvez o Leon tenha visto seus primeiros filmes. É possível que, sentada nas duríssimas cadeiras de madeira, toda uma geração, Leon inclusive, tenha aprendido a amar o cinema vendo os piores filmes. Rossellini não chegava no Cine Ypê. Chegavam filmes de "enredo" quase incompreensível, dirigidos por diretores ninguém sabia quem eram, com atores que despareceram sem deixar vestígios. Mas de alguma maneira esses filmes ruins nos atingiam e estou convencido que a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo deve seu início profundo ao que de mais precário foi feito no cinema mundial.

O bairro, num certo sentido, também era cinematográfico. Cheio de névoa e neblina, frio, com árvores por todo lado e principalmente alemães. Alemão era todo o estrangeiro que, logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi dar com os costados em Tremembé. E vieram muitos. Moravam em casas com bastante madeira, graciosos jardins e telhados pontiagudos, esperando uma neve que jamais caiu. E, pelo menos era o boato circulante, com um passado ainda mais nebuloso que certas manhãs de julho.

Apesar de em pouco tempo absorvidos pela incrível hospitalidade brasileira, histórias sobre eles continuaram a correr. Leon jurava que sabia de casas nas quais, através de rádios clandestinos, eram feitas transmissões para associações secretas e misteriosas. Uma pacífica residência, da qual saia o som de um trio de Schubert podia ocultar segredos insondáveis. Essa era a atmosfera do bairro, que fornecia, junto com o Cine Ypê, tudo o que imaginações jovens e exaltadas precisavam. É claro que tudo isso acabou. O que pretendíamos com nosso filme - o documentário Tremembé Segundo Leon Cakoff - era descobrir cicatrizes, o que restou daquele tempo, as casas, a névoa, um portão de madeira. E discutir quem tinha conhecido mais espiões ou a noite mais memorável do Cine Ypê. Há pouco mais de três meses tínhamos finalmente decidido fazer o filme. Não deu.

Em tempo: o documentário tinha sido aprovado no Edital de Bairros da Secretaria de Cultura do Município de São Paulo.